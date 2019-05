Jakob Fuglsang er langt fra færdig, når det kommer til cykelsportens hæderkronede etapeløb.

Sådan lyder meldingen fra Sir Bradley Wiggins.

Den tidligere Tour de France-vinder og femdobbelte OL-guldvinder har i dette forår set en Jakob Fuglsang, der kan køre op med - og slå - cremen af international cykelsport.

Og derfor er det ingen grund til at lægge drømmene om en dansk Tour de France-vinder på hylden.

Bradley Wiggins snuppede OL-guld på banen i Rio - han har i alt otte OL-medaljer. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Bradley Wiggins snuppede OL-guld på banen i Rio - han har i alt otte OL-medaljer. Foto: ERIC GAILLARD

»Han har virkelig sat sig selv i en position, hvor han ligner en mand, der kan vinde en Grand Tour. Vi troede, det var ovre, men han kan sagtens slutte på podiet i en Grand Tour. Måske kan han allerede gøre det i år,« siger Bradley Wiggins.

B.T. har fanget den britiske cykelstjerne til en snak om danskerens form og fremtid. Og Wiggins har været imponeret over, hvad han har set fra den 34-årige Astana-rytter.

»Han er begyndt at udfordre i en tid, hvor han er oppe mod en rytter som Julian Alaphilippe, der nok ikke engang har toppet endnu og ikke ser ud til at kunne stoppe med at vinde.«

»Han ser ud til at have modnet de sidste par år og kender sig selv bedre og bedre som atlet. Og så ser han ud til at have fået meget selvtillid efter OL i Rio,« siger Bradley Wiggins.

Han skal finde ud af, om han er villig til gamble alt for at vinde Touren, eller om han er tilfreds med at blive 3'er Bradley Wiggins

Kulminationen på Fuglsangs storform kom med sejren i Liège-Bastogne-Liège, der er et af cykelsportens fem monumenter.

I cykelfeltet kan Bradley Wiggins dog huske tilbage på årrække, hvor Jakob Fuglsang ikke formåede at udnytte potentialet.

»Jakob har haft en lang karriere, og da han for 10 år siden kørte i top-10 i Dauphiné, var vi sikre på, at han ville vinde Touren en dag.«

»Men så fulgte der nogle stille år fra hans side, hvor det så ud til, at det ikke ville kunne lade sig gøre. Det er først med skiftet til Astana og sejren i Dauhpiné i 2017, at han har sat sig i positionen igen, hvor man kan tro på det.«

Jakob Fuglsangs 2019 Vinder etapeløbet Ruta Del Sol

- Bliver nummer to på to etaper undervejs

- Bliver nummer to på to etaper undervejs Nummer to i endagsløbet Strade Bianche

Nummer tre i etapeløbet Tirreno-Adritico

- Vinder 5. etape

- Vinder 5. etape Nummer fire i Baskerlandet Rundt

Nummer tre i Amstel Gold Race

Nummer to i Flèche Wallone

Vinder Liège-Bastogne-Liége

Touren over Giroen

Jakob Fuglsang har aldrig lagt skjul på, at han har drømt om succes i Tour de France. Hans bedste placering er fortsat syvendepladsen fra 2013.

I de seneste år har Fuglsang været ramt af dårlige dage eller et styrt i Tour de France, og der har været stillet spørgsmål ved, om ikke danskeren skulle forsøge sig med at få succes i en af de andre Grand Tours, hvor flere af de største favoritter ofte springer over.

Så nemt kan det dog ikke stilles op, mener Bradley Wiggins, der mener, at Fuglsangs bedste chancer ligger i Tour de France frem for i Giro d'Italia eller Vuelta a España.

»Jakob har altid en dårlig dag. Med den stil han har, er han en rytter, der kan drage fordel af Team Skys (nu Team Ineos, red.) dominans ved at sidde på hjul. Så stærk er han,« siger Wiggins og fortsætter:

Jakob Fulgsang jubler over karrierens største sejr i form af Liège-Bastogne-Liège. Han er den første danske vinder af et af cykelsportens fem monumenter siden Rolf Sørensens sejr i Flandern Rundt i 1997. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Jakob Fulgsang jubler over karrierens største sejr i form af Liège-Bastogne-Liège. Han er den første danske vinder af et af cykelsportens fem monumenter siden Rolf Sørensens sejr i Flandern Rundt i 1997. Foto: FABRICE COFFRINI

»Han må måske sige til sig selv, at det bliver svært at slå ryttere som Geraint Thomas, Egan Bernal og Chris Froome (alle Team Ineos), men han skal tro på, han kan hænge på længere end de andre ryttere og slutte som toer eller treer. Det var på den måde, en rytter som Primoz Roglic kom tæt på podiet sidste år,« siger Bradley Wiggins.

Med sejren i Liége-Bastogne-Liége søndag rejser endnu et spørgsmål sig. For burde Fuglsang endegyldigt droppe de tre uger lange etapeløb og i stedet satse fuldt ud på klassikerne?

»Det kommer an på, hvad han gerne vil. Lige nu ser det ud til at være blevet endnu vigtigere at specialisere sig i én ting. Han kan sagtens vinde Liége​ og slutte på podiet i Touren. Men kan han både vinde Liege og vinde Touren? Nok ikke. Så skal de være heldige med, at Team Ineos kapitulerer. Han skal finde ud af, om han er villig til gamble alt for at vinde Touren, eller om han er tilfreds med at blive treer,« siger Bradley Wiggins.

Til gengæld er det svært at sætte en finger på Fuglsangs kvaliteter på cyklen, mener den femdobbelte OL-guldvinder.

Fuglsang kan både køre på flad vej, køre en solid enkeltstart og klatre hæderligt - dog uden at være ren bjergrytter, vurderer Wiggins, der også ser en fordel ved, at der står Astana på trøjen.

»Der vil blive kigget på Team Ineos og ryttere som Romain Bardet og Nairo Quintana. Folk ser ikke nødvendigvis på Astana som holdet, der skal ud for at dominere løbet i en Grand Tour. Det kan ryttere som Fuglsang og Dan Martin drage nytte af.«

»Fuglsang er sådan en god all-round'er, og han formår altid at overraske folk. Han går lidt under raderen, og så viser han, at han altid kommer stærkt til sidst,« fortæller Bradley Wiggins.

Den næste store udfordring på cykelkalenderen er Giro d'Italia, der starter den 11. maj og udelukkende sendes på Eurosport.