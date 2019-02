Ikke overraskende er borgmestre og regionsformand glade for, at Tour de France slår vejen forbi deres byer.

Borgmestrene i Roskilde Kommune og Københavns Kommune - samt regionsformanden for Region Syddanmark - jubler over, at Tour de France slår vejen forbi deres byer, når verdens største cykelløb kommer til Danmark i 2021.

Den første etape er en enkeltstart i København. Dernæst køres der cirka 190 kilometer fra Roskilde til Nyborg, hvilket betyder, at Tour-feltet passerer Storebæltsbroen. Den tredje etape er fra Vejle til Sønderborg.

Ikke overraskende er borgmester i Roskilde Kommune glad for, at anden etape starter i byen.

- Dette er en unik mulighed for at vise verden vores fantastisk natur, kulturarv og fællesskab med vikingeskibsmuseet, domkirken og festivalens Orange Scene.

- Kulturliv, turisme og forretninger vil nyde godt af opmærksomheden længe efter, feltet har forladt byen, siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen (A), i en pressemeddelelse.

Region Syddanmark har hele tre byer, hvor ruten kommer forbi under anden og tredje etape, nemlig Nyborg, Vejle og Sønderborg.

Det glæder regionsformanden i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan give de syddanske borgere mulighed for at opleve den enorme begivenhed, som Tour de France er.

- Med to etaper i Region Syddanmark kan vi også vise en række unikke seværdigheder frem for et globalt publikum, eksempelvis Nyborg Slot eller Jellingestenene og Christiansfeld, der begge er en del af UNESCOs verdensarv.

- Men også den smukke natur og de historiske omgivelser omkring Sønderborg, siger hun i en pressemeddelelse.

På cykelløbets første dag skal feltet cykle i de københavnske gader.

Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde (Å), håber at kunne inspirere borgerne i byen.

- Som kultur- og fritidsborgmester er det min ambition at få flere københavnere til at være aktive i deres fritid.

- Jeg er helt overbevist om, at en københavnsk Tour-start samt alle de aktiviteter, vi kommer til at lave i den forbindelse, kan give lyst og mod til endnu mere bevægelse i det daglige københavnerliv, siger Franciska Rosenkilde i en pressemeddelelse.

