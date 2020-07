Hvis alternativet er ingen dansk Tour-start, så er det bedst at rykke det til 2022, siger to borgmestre.

Fredag sagde Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), til TV2 News, at Grand Depart - selskabet der arrangerer den danske Tour-start - forhandler med Tour de France-arrangøren ASO om at udskyde den danske start på verdens største cykelløb til 2022.

Tour de Frances 2. etape slutter i Nyborg. 3. etape starter i Vejle.

Borgmestrene i de to kommuner kan godt se fidusen i at rykke starten på det store cykelløb til 2022.

- Vi er konstruktivt indstillet på at finde den bedste løsning, siger borgmester i Vejle Kommune Jens Ejner Christensen (V).

Nyborgs Borgmester, Kenneth Muhs (V), medgiver, at det er den bedste løsning, hvis alternativet er, at den danske Tour-start kolliderer med den danske afholdelse af EM i fodbold, og at løbsstarten derfor slet ikke vil være mulig.

- Hvis den anden mulighed er at sige, at vi bliver nødt til at rykke det en uge frem, og det ikke kan løses på grund af EM, og at vi derfor mister Tour-starten i Danmark, så er det en dårlig løsning, siger Kenneth Muhs.

Tour-arrangøren ASO har spurgt de danske arrangører, om der er mulighed for at flytte den danske Tour-start fra 2. juli til 25. juni.

Ellers slutter Tour de France nemlig først 25. juli, hvilket kolliderer med landevejsløbet ved OL, der begynder 23. juli.

ASO har også forsøgt at få Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at bytte rundt på landevejscykling og banecykling i OL-programmet, så Tour-rytterne kunne nå til Tokyo efter Touren og deltage i OL-løbet på landevej.

Det har IOC sagt nej til.

Problemet med at fremrykke den danske Tour-start en uge er, at den i så fald vil kollidere med optakten til den sidste af de fire EM-kampe, der skal spilles i København.

Ledelsen af den danske Tour-start har tidligere meddelt Tour-arrangøren ASO, at det på grund af EM i fodbold ikke er muligt at rykke Tour-starten en uge.

Og fredag sagde Frank Jensen, at det lige nu virker mest realistisk, at Tour-starten i Danmark skubbes til 2022.

Han slog dog fast, at der kun ændres i planerne, hvis alle de implicerede start- og målbyer nikker ja. Og hvis økonomien hænger sammen.

Start- og målbyerne på Tour-etaperne i Danmark er København, Vejle, Sønderborg, Nyborg og Roskilde.

