Københavns overborgmester har bekræftet, at der nu arbejdes på en mulig udskydelse - sandsynligvis til 2022 - af den danske Tour de France-start, der oprindeligt er planlagt til 2021.

Skulle det komme dertil, at den kæmpe begivenhed må udskydes med et år, kan Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborgmester fra Venstre, Cecilia Lonning-Skovgaard, godt se fornuften i det.

Såfremt Tour de France-organisationen altså selv spytter i kassen til den ekstraregning, der måtte følge med.

»Alex Pedersen og hele organisationen rundt om ham er jo ansat lige nu, som det ser ud, indtil næste sommer, og de skal jo så forlænges på den eller anden måde med et år. Og det kommer til at koste nogle penge. Men jeg synes ikke, det skal være de københavnske skatteborgere, der skal holde for der. Det må være Tour de France-organisationen, som er dem, der kommer og beder om at få flyttet tingene, der samler regningen op,« lyder det fra borgmesteren til B.T.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Københavns overborgmester Frank Jensen og erhvervsminister Rasmus Jarlov holder pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Kronprins Frederik er også til stede. Tour de France har meddelt, at cykelløbet i 2021 starter i Danmark. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Københavns overborgmester Frank Jensen og erhvervsminister Rasmus Jarlov holder pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Kronprins Frederik er også til stede. Tour de France har meddelt, at cykelløbet i 2021 starter i Danmark. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen

Fredag meldte Frank Jensen ud, at en udskydelse af Tour-starten i Danmark vil være forbundet med omkostninger, dog uden at have et klart overblik over, hvor stor den regning i så fald vil blive.

»Vores kommunalbestyrelser og vores borgere skal vide, hvad det koster at flytte det til 2022, hvis det er der, det ender,« udtalte han til TV2 News fredag.

Det oprindelige budget for Tour-starten i Danmark - den såkaldte Grand Départ - lød på 90 millioner kroner, men ret hurtigt stod det klart, at regningen med al sandsynlighed ville blive markant større.

Og med en udskydelse til 2022 peger det i retning af en ekstra ekstraregning, og den skal altså ifølge Venstre-borgmesteren, der overordnet er positivt stemt over for en eventuel udskydelse af Tour-starten, ikke ende hos skatteborgerne.

»Vi skal jo have fundet en løsning, og der synes jeg at flytte det til 2022, hvor Touren så kan 'shine' alene, mens EM skal 'shine' alene i 2021, tror jeg kan være en rigtig god løsning. Selvfølgelig forudsat, at Tour de France-organisationen samler regningen for at flytte arrangemente op, for det er jo ikke gratis at flytte,« siger hun.

Ender det med en flytning til 2022, forventer Frank Jensen, at arrangørerne bag Tour de France, ASO, bidrager økonomisk til de ekstra omkostninger, der måtte komme.

Historien om en mulig udskydelse af Tour-starten i Danmark tog fart, da et lokalmedie i Frankrig pludselig skrev, at det var på tale at rykke starten i 2021 fra København til Bretagne.

Og hele forløbet omkring den danske Tour-start, der det seneste døgns tid tog en ny drejning, har da også gjort indtryk på Cecilia Lonning-Skovgaard.

»Det er sådan et forløb, jeg tænker, at når vi på et tidspunkt har kørt den sidste etape i Danmark og alle puster ud, så vil man sidde og kigge tilbage og sige, at det har været lidt en spøjs oplevelse. Der har været mange 'hovsa'-øjeblikke henad vejen,« lyder det.

B.T. har været i kontakt med direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, Alex Pedersen, der ikke ønsker at kommentere på sagen.