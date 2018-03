Bradley Wiggins og Team Sky har opført sig 'uetisk' op til den britiske cykelrytters sejr i Tour de France i 2012.

Sådan lyder det i en helt ny rapport fra det britiske parlament, der er frigivet mandag. Det skriver flere britiske medier, som Daily Mail og BBC.

Heri bliver det slået fast, at Bradley Wiggins brugte det tilladte - men kontroversielle - stof triamcinolone af præstationsfremmende og IKKE af medicinske årsager. Og det gjorde han op til Tour-sejren i 2012, slår rapporten fast.

Triamcinolone er et antiinflammatorisk stof, der groft sagt kan hjælpe cykelryttere til at sænke vægten drastisk uden samtidig at miste råstyrke. Det er forbudt at bruge under konkurrencer, men man kan få dispensation, hvis man har brug for stoffet af medicinske grunde. Det er tilladt at bruge stoffet uden for konkurrencer - og det bruges blandt andet også som anti-astma-medicin.

Den tidligere Team Sky-træner Shane Sutton giver et opsigtsvækkende vidneudsagn i rapporten, der har undersøgt forholdene hos Team Sky. Han siger, at 'hvad Brad gjorde var uetisk, men ikke mod reglerne'.

I den nye rapport fra en komite under The Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) konkluderes det:

»Stoffet blev brugt af Team Sky, i overensstemmelse Wadas (det internationale dopingagentur, red) regler, til at fremme rytternes præstationer og ikke kun for at udfylde medicinske behov.«

Rapporten er endnu en bombe under Team Sky, efter at det i december sidste år kom frem, at holdets store stjerne og firdobbelte Tour de France-vinder Chris Froome under 2017-udgaven af Vuelta a Espana blev testet til at have dobbelt så meget salbutamol i blodet som tilladt. Den sag er endnu ikke afgjort.

Chris Froome vandt både Tour de France og Vuelta a Espana sidste år - men siden er han kommet i søgelyset af negative årsager for indtagelsen af stoffet salbutamol:

Foto: JOSE JORDAN Foto: JOSE JORDAN

Men den har lagt stort pres på også Team Sky-chefen Dave Brailsford, og det er ikke blevet mindre med den nye rapport.

Sent søndag aften har Bradley Wiggins udtalt sig kortfattet om sagen på Twitter:

»Det er trist, at sådanne beskyldninger kan blive fremlagt, hvor folk kan blive beskyldt for noget, de aldrig har gjort - som senere bliver betragtet som fakta. Jeg vil på det stærkeste afvise, at ethvert stof blev brugt uden medicinsk behov. Jeg håber, at jeg kan komme med min version i de kommende dage,« siger den tidligere cykelrytter, der tidligere har understreget, at han lider af astma.

Også Team Sky afviser på det kraftigste rapporten.

Bradley Wiggins har tidligere været under anklage for at have modtaget en mystisk pakke under etapeløbet Criterium du Dauphine i 2011. Sidste år slap han dog for videre tiltalte i den sag, da de britiske antidopingmyndigheder (Ukad) ikke kunne slå fast, hvad der havde været i pakken.

I mandagens rapport fra DCMS lyder det, at man ikke har bevis for, at der skulle have været noget forbudt stof i pakken - MEN det lyder også, at man vurderer, at der ikke findes noget 'pålideligt bevis' for Team Skys påstand om, at pakken skulle indeholde lovlige stoffer.

Bradley Wiggins fik tilladelse til at bruge Triamcinolone kort inden Tour de France i 2011, Tour de France i 2012 og Giro d'Italia i 2013.

Bradley Wiggins vandt OL-guld i enkeltstart kort efter sin Tour-sejr i 2012:

Foto: IAN LANGSDON Foto: IAN LANGSDON

Hvis Bradley Wiggins under Criterium du Dauphine i 2011 rent faktisk modtog triamcinolone i den mystiske pakke forud for Criterium du Dauphine i 2011 ville det have været en brud på dopingreglerne, for her havde han ikke tilladelse til at bruge stoffet. Det ville i så fald koste ham en karantæne på maksimalt to år - og dermed ville alle hans opnåede resultater blive slettet. Få dage efter Tour-triumfen i 2012 vandt Bradley Wiggins også OL-guld i enkeltstart.

Bradley Wiggins' navn dukkede også op i forbindelse med et russisk hackerangreb på det internationale dopingagentur i 2016. Her var der angiveligt informationer om, at han i 2012 - altså året hvor han vandt Tour de France - skulle have fået dispensation til at få antiastma-medicin, der er på dopinglisten.

Team Sky og cykelrytteren selv havde tidligere tydeligt benægtet, at han havde fået indsprøjtninger mod astma.

Bradley Wiggins indstillede sin karriere efter 2016-sæsonen. Siden har han kastet sig over rosporten og pønser på planer om at stille op i den disciplin ved OL i 2020.