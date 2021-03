Tv-kommentator og tidligere cykelrytter Rolf Sørensens alkoholmisbrug tog ikke kun hårdt på forholdet til hustruen Susanne. Parrets børn led også voldsomt under misbruget.

I et interview med Alt for Damerne taler Rolf Sørensen ud omkring det alkoholmisbrug, der sendte ægteskabet i krise. Så stor en krise, at parret offentligt meldte en skilsmisse ud i efteråret 2020.

Men da den nuværende TV 2-kommentator gik i behandling og fik styr på sit misbrug, valgte parret alligevel at holde sammen på deres 27 år lange ægteskab.

Det ændrer dog ikke på, at Rolf Sørensens alkoholmisbrug har skabt stor skade på hele familien.

Susanne og Rolf Sørensen tilbage i 2008. Foto: Andreas Hagemann Bro Vis mere Susanne og Rolf Sørensen tilbage i 2008. Foto: Andreas Hagemann Bro

»Vores drenge havde sagt til mig: Mor, nu skal du ikke finde dig i mere, nu må far simpelthen blive et voksent og anstændigt menneske,« siger Susanne Sørensen i interviewet.

Sønnerne Jonathan og Nicholas støttede op om deres mor i familiens svære tid. Og det gik pludseligt op for deres far, hvad det ville få af ødelæggende konsekvenser for hele familien, da de sagde til børnene, at de skulle skilles.

Parrets ældste søn, Jonathan, snakkede efterfølgende ikke med sin far i seks uger.

»Det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg så pludselig konsekvensen af det hele, og jeg blev simpelthen så bange for mig selv. Hvad fanden var det, jeg havde gjort? Er jeg virkelig sådan her? Og hvis jeg er sådan, så har jeg intet at komme efter i min familie,« siger Rolf Sørensen.

For parrets børn var det hårdt at se på en far, hvor børnene ofte følte sig mere voksne end ham, og efterlod deres mor ked af det dag efter dag.

»Det har været godt for børnene endelig at se en far, der har erkendt sit misbrug. De har i mange år kaldt Rolf ‘vores teenagefar’ og har ofte følt sig mere voksne end ham. Rolf har altid været en meget, meget sød og kærlig far, og det er vigtigt at understrege, at der aldrig har været vold eller noget decideret dårligt i vores familie som følge af alkoholen. Faktisk har det største problem for familien været en ked-af-det mor og en meget barnlig og impulsivt agerende far,« lyder det fra Susanne Sørensen.

Rolf og Susanne Sørensen har nu solgt deres fælles hus, mens Susanne Sørensen har købt sit eget. Der skal hun bo med parrets datter, Clara. På længere sigt har de sat sig det mål, at de skal bo sammen igen.

Rolf Sørensen arbejder fortsat som cykelkommentator og ekspert på TV 2. Han holdt dog en kort pause i efteråret i kommenteringen, da nyheden om skilsmissen og alkoholmisbruget blev offentligt kendt, og han begyndte i behandling.