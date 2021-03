Efter næsten 14 år på adressen kan den tidligere professionelle cykelrytter Bo Hamburger nu vinke farvel til sit hjem i Klampenborg.

Den luksuriøse villa i den københavnske liebhaverforstad er nemlig blevet solgt efter flere omgange på boligmarkedet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Salgsprisen lyder ifølge den netop tinglyste handel på 11,7 millioner kroner. Hvilket er lidt under de 11,9 millioner kroner, som Tour de France-etape-vinderens hus kom på markedet for i januar hos liebhavermægleren Claus Borg & Partner.

Selv gav Bo Hamburger - sammen med sin hustru Sanne Hamburger - 12 millioner kroner for den 191 kvadratmeter store 30'er villa tilbage i 2007.

Dyreste boligområde i landet

Salgsprisen på Hamburgerhjemmet betyder, at de nye ejere kan overtage nøglerne til den eksklusive adresse i Gentofte Kommune for 61.256 kroner for hver af boligens kvadratmeter.

Det er en lille smule over, hvad villaerne i det dyre liebhaverområde ellers i gennemsnit bliver solgt for:

I det sidste kvartal af 2020 hev villahandlerne i det mondæne område nemlig en gennemsnitlig kvadratmeterpris på knap 58.200 kroner ind, hvilket ifølge Boliga.dks salgsdata gjorde kommunen til landets dyreste.

Til sammenligning lå landsgennemsnittet i den samme periode på omkring 14.000 kroner for én hus-kvadratmeter.

Udover sin etapesejr i det ultimative cykelløb Tour de France er Bo Hamburger en af de få danskere, som har vundet cykelløbet La Flèche Wallone - og så har han siden han stoppede som professionel rytter blandt ernæret sig som cykelsportsekspert.

