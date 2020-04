Den tidligere professionelle cykelrytter Bo Hamburger er styrtet så slemt på en tur, at han er røget på hospitalet.

Det fortæller han på Facebook, hvor han har lagt et par billeder op med sit ansigt, der er medtaget, og en arm i gips.

»Som om der ikke var ulykker nok,« skriver Bo Hamburger og tilføjer, at han blot var ude at trille lidt med en ven på racercyklen, da det gik galt.

»Hygge Gravel-tur endte desværre med grimt styrt og bevidstløshed, heldigvis var jeg ikke alene på turen, men sammen med min gode ven Jesper Nordstrøm Meling,« fortsætter Bo Hamburger, der muligvis kan se frem til en operation.

»Status: Intet med hovedet, men brækket knogle i venstre hånd, som måske skal opereres.«

Han slutter sin besked med ordene:

»Fuck, pis, l...«

Den tidligere toprytter udgav for få måneder siden en bog, hvor han kommer ind på sine højdepunkter og nedture i karrieren.

Her fortæller han blandt andet om sit dopingforbrug, og hvordan Bjarne Riis i foråret 2001 reagerede, da Hamburger ringede til sin daværende chef for at fortælle, at han var ved at blive taget for det på et hotelværelse i Belgien.

»Jeg ringede til Bjarne. Han sagde, at det var noget lort, og at jeg skulle prøve at trække tiden og drikke en masse. Det gjorde jeg. Så lod jeg, som om jeg ikke kunne tisse. Jeg var fuldstændig i panik og havde koldsved. Men til syvende og sidst skulle jeg jo afgive den urinprøve.«

Og den fældede Bo Hamburger, der siden fortæller, at han blev overtalt af Bjarne Riis til ikke at fortælle om den omfattende dopingbrug på det daværende danske hold CSC.

