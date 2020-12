»Jeg havde brækket hånden og skulle opereres, og så sagde sygeplejersken direkte til mig, at hun havde svært ved at forstå, at jeg fjollede rundt på cykel og belastede sygehusvæsenet på den måde.«

Sådan lyder ordene fra Bo Hamburger, da B.T. fanger ham på telefonen søndag, hvor han fortæller om et styrt, han havde tilbage i foråret, som medførte, at han måtte opereres på Herlev Hospital.

Lørdag var den nemlig gal igen, da Hamburger fik en gren i forhjulet og styrtede med hovedet direkte ned i asfalten.

Her endte den tidligere cykelstjerne på Gentofte Hospital, og det er netop kontrasten mellem behandlingerne på de to hospitaler, der har fået Bo Hamburger til tasterne på Facebook.

For hvor behandlingen på Gentofte Hospital var uden problemer, stod det anderledes til på Herlev Hospital:

»Jeg var på Herlev flere gange. Jeg havde et kompliceret brud i hånden, og den dårlige oplevelse var faktisk, da jeg skulle opereres og lå på operationsbordet, hvor hun sagde, at jeg belastede sygehusvæsenet,« fortæller Bo Hamburger til B.T. og fortsætter:

»Men hun havde nok ikke stået og sagt til en eller anden, der var overvægtigt: 'Nå, du har vist spist lidt for meget. Skal du ikke til at passe lidt på dig selv?'. Det sjove er, at nogle folk tror, at de kan tillade sig at sige alt muligt. Men jeg synes måske, det er lidt mærkværdigt at sige, når man ligger der.«

Heldigvis for Bo Hamburger var sygeplejerskerne og lægerne meget kompetente på Gentofte Hospital, og den dårlige oplevelse på Herlev Hospital har da heller ikke afskrækket ham fra at tage på hospitalet, og han understreger også, at meningen med opslaget ikke var at svine Herlev Hospital til:

50-årige Bo Hamburger Foto: Nikolai Linares Vis mere 50-årige Bo Hamburger Foto: Nikolai Linares

»Jeg havde ikke betænkeligheder ved at tage på sygehuset. Jeg har stor tiltro til det danske sygehusvæsen. Så det har ikke noget med det at gøre.

»Det, der er i det, det er ikke så meget for at svine Herlev til, men det var mere den kontrast, der var i det i forhold til den oplevelse, jeg havde nu med Gentofte Hospital, hvor de var meget søde og imødekommende. I det hele taget bare en noget bedre oplevelse. Det var mere det, der var min pointe i det,« afslutter Bo Hamburger.