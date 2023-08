Jonas Vingegaard har blæst ham fuldstændig bagover.

For på trods af knap 30 års erfaring i cykelsporten, har den garvede træner Tim Heemskerk aldrig set noget som det danske vidunder.

Det fortæller han til B.T., få dage inden Jonas Vingegaard skal køre Vuelta a España.

»Han er helt sikkert den mest talentfulde rytter, jeg nogensinde har trænet,« siger Jonas Vingegaards træner.

Den dobbelte Tour de France-vinder Jonas Vingegaard skal for første gang forsøge at vinde Vuelta a España.

»Jeg er 47 år i dag, og jeg har arbejdet med unge ryttere, fra jeg var 18 år. Jeg har set rigtig mange atleter, og han er med afstand den mest talentfulde. Men han har også den største overholdelse og eftergivenhed af alle.«

Hver morgen sender Jonas Vingegaard data afsted til sin træner, så træningen kan planlægges ned i detaljen.

Det handler selvfølgelig om tal fra træningen, men også informationer omkring hvor træt, han føler sig, og hvordan han har sovet.

»Når jeg ikke taler med ham, så får jeg en besked om, hvordan han har det, hvor godt følger han træningen og sådan nogle ting,« forklarer Tim Heemskerk.

»Jonas forstår, hvorfor jeg har brug for feedback. I starten skal man ofte forklare rytterne, hvorfor det er vigtigt. Ham får jeg altid en besked fra om morgenen, mens andre skal jeg spørge. De glemmer det.«

Den hollandske træner påpeger flere gange, hvor god Jonas Vingegaard er til at overholde sin træning.

Får han besked på en sekstimerstur, kører han ikke en halv time mere eller mindre. Og det gør det nemmere at vide, hvad der virker – ikke gør – for den 26-årige stjerne.

»Det har været en virkelig, virkelig god oplevelse for mig at træne Jonas,« siger Tim Heemskerk.

Jonas Vingegaard fejrer her sin første store sejr: en etape i Polen Rundt i august 2019.

»Hvem havde troet, at vi kunne nå så langt? Selv inden han begyndte at få succes var det en fornøjelse, fordi han forbedrede sig meget.«

Ifølge Tim Heemskerk tager det tid, før et forhold mellem en rytter og en træner for alvor kan blomstre.

»Jeg vil sige, at det tager tre år at være på the same page. Engang fortalte en dygtig træner mig: ’Tim, the magic happens after three years.’ Og det tror jeg passer.«

