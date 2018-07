B.T. Sport har tidligere afsløret detaljerne i Bjarne Riis’ nye sponsorkoncept, der skal bringe hans projekt de sidste to skridt op på WorldTouren. I slutningen af researchen til den fortælling, tog vi på B.T. Sport kontakt til Riis for at høre nærmere om planerne. Efter lidt betænkningstid har Bjarne Riis valgt at stå frem og tale åbent om næste skridt i jagten på et nyt storhold i international cykelsport.

»Det er da min drøm at have Jakob Fuglsang på holdet og Michael Valgren og alle de andre fantastiske danskere på holdet. Og vi skal køre om at vinde Tour de France. Så må vi se, hvor hurtigt det kan ske,« siger Bjarne Riis til B.T.

Vi har besøgt ham i hans private bolig i Vejle. Her er han for en stund hjemme på besøg med familien. Hustruen Anne Dorthe Tanderup var hjemme og hyggede med et af parrets fire drenge, mens Riis over en omgang kaffe svarede på spørgsmål fra B.T. Sport.

Hvor langt er i er nået med planerne for jeres cykelprojekt?

»Lige nu arbejder vi hen mod at tage første skridt på vejen mod et WorldTour-hold. Så vi arbejder på at opgradere vores nuværende Kontinental-hold til Pro Kontinental til næste år. Hvis vi har opbakningen til det, så kan vi gøre det relativt let. Det svære er at lave et World Tour-hold. Vi er realistiske og tager et skridt ad gangen. Mange af dem, der allerede er på holdet har niveau til Pro Kontinental. Så skal vi måske have lidt ryttere fra Skandinavien, så det bliver lidt nordisk. Vi kigger måske også efter et par udlændinge for at skabe en anden energi og et internationalt snit.«

»Vi kommer til at bruge de næste måneder på at finde partnere, så vi kan lave et setup til Pro Kontinental-hold på et fornuftigt niveau. Det bliver hverken det dyreste eller billigste, det bliver på et fornuftigt niveau. Når vi kommer et skridt op, er vi også nærmere WorldTouren.«

Bliver det et rent dansk hold?

»Der må gerne være en stærk dansk base på vores WorldTour-hold, men vi kan ikke gøre det med danske ryttere alene. Vi skal ud og trække på udlændige. Det kan jo også være, at de virksomheder, vi forhåbentlig får med om bord har stor interesse i særlige markeder. Det er sådan noget, vi går ind og kigger på, når pakken af partnere er klar. Vi skræddersyer vores tilbud til sponsorerne, og vi lytter naturligvis til deres interesser.«

Bjarne Riis i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang

Hvor stort et budget kræver det for jer at begå jer på World Touren?

»Jeg kan godt arbejde med fleksibilitet. 20 millioner euro er ikke et krav. Måske kan vi for 15 millioner godt strikke et fint hold sammen. Så kan det godt ske, vi ikke er brede over hele sæsonen, men vi har udvalgte mål, hvor vi er gode. Team Sky er oppe i over 35 millioner euro, og der bliver det svært at være med, men man kan godt gøre det godt for mindre. Det, synes jeg også, jeg har bevist.«

»Mit princip har altid været at få det bedste ud af det, vi har. Jeg har aldrig haft budgetter på højeste niveau.«

Den nye måde at strukturere sponsoraterne på skal jo gerne lokke virksomhederne til at indgå i jeres projekt. Hvordan er i blevet mødt indtil nu?

»Vi har mødt mange folk derude, og alle siger, at det er mega spændende. Udfordringen er beløbet, det normalt kræves at være med. Det bryder vi med, og så er det pludselig lettere at komme med i projektet. Man skal ikke smide 10 millioner euro for at være med. Vi er afklarede med, hvad der skal lægges af penge, men det holder vi for os selv. Men vi er ikke ret langt fra at lukke et større sponsorat ned. Vi har også haft dialog med mere end 50 virksomheder. Der er stadigvæk en masse arbejde, der skal gøres.«

Mærker du en berøringsangst i forhold til at gå ind i cykelsporten på grund af dens fortid?

»Jeg kan godt forstå, mange sponsorer har haft en berøringsangst i forhold til gå ind, for dopinghistorikken har fyldt meget. Den fylder mindre og mindre. Når det så er sagt, kunne jeg godt tænke mig, at cykelsporten gjorde lidt mere for at vise, hvor langt sporten er nået i dag.«

I har jo tidligere talt om det her WorldTour-hold. Er i efterhånden under tidspres?

»Der er altid et tidspres. Men vi vil ikke stresse. Nu satser vi på, at der kommer et Pro continental-hold næste år, og hvis vi rammer de rigtige sponsorer, er det ikke urealistisk, at vi har et World Tour-hold i 2020 og dermed kunne være klar til en eventuel dansk Tour-start i 2021. Det ville være mega fedt.«

Bjarne Riis i hjemmet i Vejle. Her med Anne Dorthe Tanderup og hunden Buddy. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis i hjemmet i Vejle. Her med Anne Dorthe Tanderup og hunden Buddy. Foto: Nils Meilvang

Kan du leve med ikke komme tilbage på World Touren?

»Hvis jeg svarede ja til det spørgsmål, så kunne jeg lige så godt lade være med at kæmpe for det her projekt. Jeg brænder for det. Tænk at få sat det her hold sammen med danske virksomheder i ryggen, og så få Jakob Fuglsang ind på det. Det ville da være fantastisk, ikke kun for mig, men for hele Danmark.«

Har du talt med ham om projektet?

»Jeg har da talt med ham om det, og jeg tror, han kunne godt tænke sig at køre for mig under de rette omstændigheder. Jeg har fortalt ham, at jeg vil gøre alt det jeg kan for at skabe et hold omkring ham. Og omkring de andre danske ryttere med verdensklasse. Der er mange af dem, der sagtens kunne være med på denne rejse.«

»Vi skal også være internationale. Det ligger konceptet op til. Hvis jeg fik Jakob (Fuglsang, red.) og kun havde danske ryttere omkring ham, så har vi ikke nok til at bringe ham frem i bjergene. Jeg er nødt til at have stærke bjergryttere omkring ham, der kan beskytte ham, hvis vi skal vinde Tour de France. Jeg kan ikke sige til Jakob, du kommer bare, og så er der ikke nok til at hjælpe ham. Det skal være et seriøst projekt. Hvis vi gør det til et projekt, at Jakob skal vinde Touren hos os, så skal vi også gøre det ordentligt.«

Kan han vinde Touren?

»Jeg mener, han er god nok til det. Det er ikke det samme som at sige, han kommer til det. Det kræver, at mange ting går op i en højere enhed.«

Tror du på, du kunne du lave et hold, der gjorde, at Fuglsang vandt Touren?

»Jeg tror på, at jeg helt sikkert kunne gøre et rigtig godt forsøg på det.«

Er han ikke for gammel til at vinde Touren, når du først har lavet dit World Tour-hold?

»Nej, han er jo ikke andet end en babyface – det mener jeg på den gode måde. Han ligner jo stadig bare en skoledreng. Han har alt, hvad der skal til. Han er ved at få rutinen nu og er ved at blive voksen. Han har altid passet på sig selv. Han har mange gode år i sig endnu. Rent fysisk ser jeg ingen problemer i det, det er kun et spørgsmål, om han vil det, og hvor langt han vil holde sig på toppen. Han har snildt fem år i sig endnu, hvis han vil.«

Bjarne Riis og hunden Buddy i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang Vis mere Bjarne Riis og hunden Buddy i hjemmet i Vejle. Foto: Nils Meilvang

Hvorfor orker du egentligt at begynde et nyt hold? Skulle du ikke bare slappe af og nyde livet?

»Jeg har vundet Tour de France. Det kom ikke af sig selv. Det kom heller ikke af doping alene. Der skulle vilje bag. Den har jeg. For at udvikle sig, skal der ny motivation til, og jeg synes, det her projekt er så spændende, at det giver mig et boost. Jeg kan godt lide at gøre ting, ingen har gjort før. Gnisten er der.«

Er du klar til at møde dine kritikere en gang til, for de vil jo dukke op, hvis du kommer på World Touren?

»Jeg ser ikke, der er så mange kritikere. Jeg ved godt, er der er nogen derude, der synes, jeg skal smides i et stort hul, men jeg er her jo. Og jeg er allerede i cykelsporten. Jeg har et herrehold på Kontinental-niveau og et kvindehold på WorldTouren. Jeg har ikke gemt mig væk.«

Men på WorldTouren vil du igen blive konfronteret med din fortid?

»Hvad skal jeg gøre ved det? Skal det forhindre mig i at forsøge at skabe noget unikt? Hvorfor skulle det det?«

»Giv mig en god grund til, jeg ikke skal gøre det her. Timingen kunne ikke være bedre end nu. Der er et enormt potentiale blandt de danske ryttere. Så skal vi have suppleret med udlændinge. Jeg forventer heller ikke, at vi kan få alle med det samme det første år, for de har jo kontrakter. Men jeg har haft en dialog med mange af rytterne, og jeg ved, de er interesserede, og de spørger selv, hvornår jeg kommer med et World Tour-hold,« fortæller Bjarne Riis.