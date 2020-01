Bjarne Riis ved godt, hvad visse folk mener om ham.

»Selvfølgelig. Jeg er opmærksom på det, men det er ikke nyt, at nogle mennesker har en mening om mig,« siger han.

Cykelbossen er tilbage. Som chef på allerøverste hylde efter aktiekøbet på 30 procent hos World Tour-holdet NTT Pro Cycling. I disse dage er han i Australien, hvor han for første gang er med som holdmanager i forbindelse med Tour Down Under. Derfor har cyclingworld.com talt med ham.

Og her svarer Bjarne Riis de kritikere, der bragte hans dopingfortid op efter indtoget hos det sydafrikanske cykelhold.

Eksempelvis lød det fra Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark (ADD): »Jeg står ved, hvad jeg tidligere har udtalt om Bjarne Riis og hans efter min mening manglende troværdighed og moralske evne til at lede et cykelhold.«

Også i mange andre lande var reaktionerne i samme spor.

Nu siger Bjarne Riis:

»Jeg har været her hele tiden - måske bare ikke på dette niveau. Måske skulle folk lære mig bedre at kende, inden de kommer med disse holdninger. Hvad kan jeg sige? Måske skal jeg invitere mine kritikere på kaffe og forklare, hvordan jeg arbejder,« siger han og henviser til sine seneste år som frontfigur på World Tour-holdet Tinkoff-Saxo:

»Jeg er stadig den samme. Jeg har den samme filosofi og de samme værdier. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle ændre sig.«

Efter at have været med til NTT Pro Cyclings træningslejr, skal han nu for alvor i arbejdstøjet igen ved det australske etapeløb. Og for den danske cykelboss er det specielt at være tilbage.

»Skal jeg være følelsesladet? Det afhænger måske af, hvad du mener med at være følelsesladet. Jeg vil sige, at jeg er spændt. Min lidenskab for sporten er stadig stærk, selvfølgelig er den det. Jeg ser frem til at arbejde med NTT Pro Cycling,« siger Bjarne Riis.

I interviewet med cyclingworld.com fortæller han, at nok ejer han med Team Virtu Cycling-medejerne Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen 30 procent af NTT Pro Cycling, men han afviser ikke, at ejerandelen optrappes i fremtiden. Men det er endnu ikke noget, han og partnerne kigger på nu: »Jeg kender min rolle.«