Bjarne Riis stopper som team manager på cykelholdet NTT.

Det oplyser NTT i en pressemeddelelse, der er udgivet onsdag morgen.

»Jeg vil gerne sige tak til Bjarne for oplevelsen og det lederskab, som han har bragt ind i miljøet her og det han har bidraget med.«

Sådan lyder det i pressemeddelelsen fra Douglas Ryder. Heri fremgår det også, at beslutningen er taget i fællesskab.

Bjarne Riis blev en del af NTT Pro Cycling tilbage i januar. Foto: Henning Bagger

»At være en del af NTT Pro Cycling i et unikt år har været en dejlig oplevelse for os alle sammen,« lyder det fra Bjarne Riis.

»Jeg har meget stor respekt for det hold, Doug og jeg har fået bygget op, og jeg vil gerne takke ham for muligheden. Jeg ønsker ham alt det bedste for fremtiden,« siger Bjarne Riis derudover.

Riis, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen har også droppet planerne om at købe en del af cykelholdet, fremgår det.

'NTT Pro Cycling fortsætter med at kæmpe for at sikre fremtiden, og yderligere opdateringer omkring hvorvidt holdet kan overleve vil komme,' lyder det.

Bjarne Riis blev i januar præsenteret som ny team manager. Foto: Liselotte Sabroe

Cykelholdet, der har base i Sydafrika, kæmper lige nu for at overleve. Det sker, efter NTT har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte som navnesponsor i 2021, og holdets stjerner har da også fået besked om, at de kan se sig om efter et nyt hold.

Også Lars Seier Christensen fortalte i slutningen af oktober, at han havde smækket kassen i.

Bjarne Riis blev præsenteret som ny team manager på holdet tilbage i januar, og det var planen, at han sammen med Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen skulle overtage 30 procent af teamet.