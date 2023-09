Det har været ét af de helt store samtaleemner de sidste par uger.

For Jonas Vingegaard, Primoz Roglic og Sepp Kuss har smadret al modstand i Vuelta a España i sådan en grad, at deres indbyrdes forhold er kommet på prøve.

Det har fået alverdens cykelfans til at spekulere i, om én af dem - særligt Primoz Roglic - måske skal finde sig et nyt hold.

Men B.T.s cykelekspert Bjarne Riis kan sagtens se alle tre fortsætte på Jumbo-Visma så længe én ting er på plads.

Vingegaard, Kuss og Roglic i hver sin Grand Tour-førertrøje. Foto: Sprint Cycling Agency Vis mere Vingegaard, Kuss og Roglic i hver sin Grand Tour-førertrøje. Foto: Sprint Cycling Agency

»Ja, det kan jeg, men det er ikke ensbetydende med, at det bliver nemt,« siger Bjarne Riis.

»Det handler om respekt for det hele, for deres setup og for hinanden. Det er ledelsen, der skal få det til at fungere. De skal sørge for, at rytterne kan bevare respekten for hinanden og snakke om tingene,« vurderer Bjarne Riis.

Det er langt fra første gang i cykelhistorien - og næppe heller sidste - at et hold har to eller tre stjerner.

»Det behøver jo ikke være et problem, men det bliver det, hvis de ikke kan enes, der er dårlig ledelse, og de bliver sure på hinanden.«

Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

»Hvis de skal have det til at fungere fremadrettet, skal de være enige om, hvad der skal ske. Jeg kan forestille mig, at Jonas sætter sig på Touren, og så må de kæmpe om resten.«

Både Vingegaard, Roglic og Kuss har kontrakt med Jumbo-Visma for næste sæson, men hvis det ender med, at én af dem skal forlade holdet for at sikre den gode stemning, er Bjarne Riis ikke i tvivl om, hvem det kan være.

»Den eneste, der måske kan være utilfreds med det her, er Roglic. Han er den eneste, der har givet udtryk for at have en anden holdning.«

»Hvis Roglic er utilfreds, må han sætte sig ned og se, om han kan komme ud af kontrakten. Selvfølgelig er der flere hold, der kan bruge ham, men de skal også kunne støtte ham,« understreger Bjarne Riis og fremhæver særligt Ineos, som et interessant hold for sloveneren.