Bjarne Riis siger det, som det er.

»Jeg indrømmer gerne, jeg sagde nogle ting, da jeg var vildt presset for år tilbage. Det har jeg fortrudt den dag i dag, og det undskylder jeg gerne. Det er ikke et problem for mig at gøre,« siger Bjarne Riis:

»Jeg vil også gerne give udtryk for, at Tour de France betyder rigtig meget for mig.«

Over for TV 2 Sport uddyber den danske cykelboss nu, hvordan han for nylig har gået bodsgang over for Tour de France-ledelsen.

Christian Prudhomme (tv.) var forleden i Danmark i forbindelse med præsentationen af de præcise ruter for de danske etaper i Tour de France næste år. Her sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen (S). Foto: Henning Bagger Vis mere Christian Prudhomme (tv.) var forleden i Danmark i forbindelse med præsentationen af de præcise ruter for de danske etaper i Tour de France næste år. Her sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen (S). Foto: Henning Bagger

Det var Tour-direktør Christian Prudhomme, der forleden i forbindelse med et besøg i Danmark afslørede, at Bjarne Riis havde henvendt sig med en skriftlig undskyldning.

»I går fik jeg en mail fra Bjarne Riis, hvor han beklagede det, der var sket, hvad han havde sagt i forhold til den gule trøje, og hvordan han har behandlet den gule trøje,« lød det fra franskmanden:

»Selvom det ikke betyder, at man kan sætte en streg over fortiden, så er det noget, vi hilser velkommen, og det er et skridt fremad.«

Bjarne Riis sagde blandt andet i forbindelse med sin dopingindrømmelse i 2007, at hans gule trøje fra Tour-sejren 11 år blev opbevaret i en papkasse i garagen. Dén bemærkning var man ikke begejstret over hos Tour-ledelsen.

Nu understreger Bjarne Riis, der er tilbage i topcykelsport med indtoget hos Team NTT, at han ikke har den gule førertrøje fra 1996-triumfen liggende i en papkasse.

»Jeg respekterer den meget højt, fordi den har haft utrolig stor betydning for mit liv,« siger Bjarne Riis til TV 2 Sport.

De tre Tour-etaper i Danmark i 2021 skal køres 2., 3. og 4. juli.

Den første etape er en kortere prolog i København, den anden etape køres fra Roskilde til Nyborg, og tredje etape køres fra Vejle til Sønderborg. i alt 394 kilometer.