Bjarne Riis har et godt øje til Jakob Fuglsangs Tour de France-chancer.

»Jeg synes, han har virket stærkere end nogensinde.«

Udtalelsen kommer efter Fuglsangs store triumf i Critérium du Dauphiné søndag eftermiddag, hvor han ikke blev udfordret af de øvrige favoritter og sikkert tog sejren i det franske etapeløb.

Og måden han gjorde det på - kontrolleret og sikkert - peger i en rigtig fornuftigt retning, mener Bjarne Riis.

Jakob Fuglsang øverst på podiet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jakob Fuglsang øverst på podiet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»En ting er, at han vinder, men han ser rimelig ubesværet ud. Lørdag kørte han også på limit ligesom alle andre, men jeg synes, det ser rigtig godt ud. Der er god grund for optimisme til, at han kan køre en stor Tour,« siger Tour-vinderen fra 1996.

Gennem den seneste uge er der meget, der har ændret sig frem mod det kommende Tour de France.

Løbets måske største favorit, den firdobbelte vinder Chris Froome, styrtede ud af Dauphiné og har fået store skader, der holder ham fra cykelløb i op mod seks måneder.

Samtidigt er der sået tvivl om Tom Dumoulins Tour de France-planer, men grundlæggende får det ikke nogen betydning for Jakob Fuglsangs forhåbninger, mener Bjarne Riis.

Bjarne Riis og Jakob Fuglsang under Danmark Rundt i 2009. Foto: Henning Bagger Vis mere Bjarne Riis og Jakob Fuglsang under Danmark Rundt i 2009. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, det er den samme udfordring. Der er selvfølgelig en mand mindre. Men det er svært at sige. Touren ændrer sig selvfølgelig, når Froome ikke er med, og jeg tror, Team Ineos havde lagt meget ind på at køre for ham.«

»Samtidig må vi erkende, at der er langt tid, til det virkelig gælder. Der er fem uger til den sidste uge af Touren, og den er rigtig svær. Det er fedt nok at være god form nu, som han er, men der er også en risiko. Spørgsmålet er, hvor god form han er i, og hvor god form er de andre i? Er han for tidligt i form i forhold til de andre? Det formoder jeg ikke, han er. Nu gælder det om at gøre de rigtige ting frem til Touren.«

Er han ved at være favorit til Touren på niveau med Geraint Thomas og Egan Bernal (begge Team Ineos)?

»Han er ikke favorit i forhold til de to. Der er ingen tvivl om, at Egan Bernal og Geraint Thomas er de helt store favoritter. Han aspirerer til podiet. Dem, der ligger efter, hvad kan de? Nibali, hvad kan han, når han også kørte Giroen? Dumoulin. Quintana, hvor er han på vej hen? Mange ting spiller ind.«

Hvordan vil forventningerne være til ham efter sejren i Dauphiné?

»Det er jo klart, der er store forventninger, ingen tvivl om det, og nok også endnu større, end da han vandt for to år siden. Han har kørt et år, som han har kørt og vist, hvor god han er her i Dauphiné. Han blev stort set ikke truet på sidste etape, men ruten var måske heller ikke helt til det,« siger Bjarne Riis.

I det andet store Tour-forberedende løb var der også dansk succes søndag. Kasper Asgreen blev nummer fire på etapen og snuppede løbets førertrøje.

Tour de France starter den 6. juli i den belgiske hovedstad, Bruxelles.