Ole Kåre Føli, manden med de magiske hænder, som kurerede talrige rytteres mange smerte i 00'erne på Bjarne Riis cykelhold CSC, er død.

Det oplyser uddannelsesklinikken, Body SDS, som Føli grundlagde på Facebook.

'Vi vil gerne dele med jer at Ole Kåre Føli (The Magic man) Founder af Body SDS er afgået ved døden på denne smukke dag mellem kl 15.40-15.45. d 8-4 2018,' skriver de og uddyber:

'Ole har været meget tapper og stærk under hele processen. Han havde familien omkring sig hele tiden. Ole's datter og søn stod ved hans side, da døden indtraf. Bengt beskriver det sådan: "Først stoppede åndedrættet, et lille suk og derefter gik hjertet langsomt i stå". Familien er enige om at Ole Kåre Føli fik den smukkeste død.'

Også DR-journalisten Niels Christian Jung, der i behandlerens tid i cykelsport fulgte ham og det danske cykelhold tæt, kondolerer på Facebook.

'R.I.P Ole Kåre Føli. Et menneske, som jeg har haft stor glæde med og skønne stjernestunder med sov pludselig stille ind i dag klokken 15.40 på denne smukke forårsdag,' skriver han.

'I mit univers blev han naturligvis mest kendt som mirakelmanden på Bjarne Riis cykelhold. Manden med den venlige stemme, dybe åndedræt og magiske hænder. Som næsten altid kunne få de hårdtramte ryttere på cyklen igen. Jeg lavede talrige reportager med Ole. Altid imødekommende. Indlevende i de mange samtaler vi også havde. Altid nærværende om livet. Og tanker om livet, som altid gjorde indtryk. Tak for alt. Rejs med fred.'



Ole Kåre Føli var tilsknyttet CSC fra begyndelsen af 00'erne og frem til 2006. Her hjalp han med massage og alternativ behandling nogle af holdets største stjerner som Tyler Hamilton og Laurent Jalabert.

Føli blev født i 1944. Han var egentlig uddannet værktøjsmager, men havde som søn af “Mirakelmanden fra Gl. Kongevej”, Erland Hartung, foretaget behandlinger siden han var 12 år gammel.

Ifølge hans bookingbureau nåede han at behandle over 15.000 klienter gennem årene. Udover cykelryttere har også mange kunstnere, heriblandt malere, musikere, skuespillere, balletdansere både i Danmark og fra New York City Ballet.

Han efterlader sig en kæreste, ekskone, to børn og 9 børnebørn.