Rugekassen for de danske cykeltalenter er skrumpet de seneste år, og fra nytår forsvinder endnu et dansk kontinentalhold.

Bjarne Riis og medejerne af Virtu Cycling Group lukker holdet Team Waao, bekræfter Virtu-direktør Anders Gram Simonsen over for Ekstra Bladet.

På rygteplan arbejder Riis på at etablere et professionelt hold på en højere hylde allerede til næste år, men uanset om det lykkes eller ej, lægges Team Waoo i graven.

Flere danske kontinentalhold, hvor talenterne oftest formes, har de seneste år måttet lade livet, fordi der ikke kan rejses de nødvendige sponsorkroner for at drive holdene på tredjehøjeste niveau i cykelsporten.

Og det skaber bekymring hos Danmarks Cykle Union (DCU), der tidligere kunne spejde ud over det danske cykellandskab og få øje på syv kontinentalhold.

Når Team Waoo lukker, er der kun to tilbage - Coloquick og BHS Almeborg-Bornholm.

»Jeg deler bekymringen over, at der nu er så få hold på kontinentalniveau i Danmark. To hold er klart under det niveau, vi kunne ønske os,« siger DCU-elitechef Morten Bennekou til Ekstra Bladet.

»To hold er for lidt til at skabe den talentudvikling, vi er vant til. Det er bekymrende.«

Riis overtog sammen med rigmanden Lars Seier Christensen kontinentalholdet Team Trefor i sommeren 2016 og ændrede navnet til Team Virtu Pro-Veloconcept.

Senere samme år overtog de også World Tour-kvindeholdet Team BMS Birn, som skiftede navn til Team Virtu Pro-Veloconcept Women.

Allerede i sommer meddelte Riis, at kvindeholdet også lukker efter denne sæson.

/ritzau/