Bjarne Riis er en mand af få ord. Hvis der overhovedet kommer nogen.

Den danske cykelpersonlighed er ualmindelig god til at forholde sig tavs. Undgå kontakt. Undgå spørgsmål. Og selv bestemme, hvornår offentligheden skal høre noget fra Bjarne Riis.

Men i et langt inteview med magasinet Rouleur siger Riis meget. Rigtig meget.

Også om det, mange danskere gerne vil høre allerhelst om. Den dystre dopingfortid.

Rygterne om Bjarne Riis' comeback i spidsen for et World Tour-hold tager til i disse dage. Er der en stor nyhed i vente? Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rygterne om Bjarne Riis' comeback i spidsen for et World Tour-hold tager til i disse dage. Er der en stor nyhed i vente? Foto: Liselotte Sabroe

»Da jeg stoppede med at cykle, var jeg træt af det. Det var i 1998-1999, og ærligt, så var alle trætte af cykling. Jeg kunne ikke håndtere det mere. Jeg ville ud. Ingen tog sig af at cykle. Alt var doping. Alle spørgsmål gik fra at snakke om løb og strategi til at forsvare ens egen eksistens,« forklarer Bjarne Riis i det lange interview.

Den 55-årige herningenser har inviteret Rouleur indenfor til samtaler om blandt andet tiden som rytter, men også som holdejer og cykelsportens påvirkning på danskerens liv.

Og den har været ganske betragtelig.

Bjarne Riis var aktiv cykelrytter fra 1986 og officielt til 2000. Hans pension skyldtes dog et styrt i 1999 på vej fra hotellet og hen til starten af en etape ved Schweiz Rundt.

Jeg var så træt af det, at jeg ikke tog aspirin i 17 år. Bjarne Riis

Dengang danskeren var aktiv, var virkeligheden for cykelryttere en helt anden. Selvom der stadig den dag i dag spises kosttilskud og andet i stor stil, var der nærmest ingen grænser for, hvor mange præparater der blev hældt i rytterne, dengang Bjarne Riis kørte.

Det hæftige forbrug gjorde faktisk, at danskeren afholdt sig fra visse former for medicin i næsten to årtier.

»I virkeligheden var jeg så træt af det, at jeg ikke tog aspirin i 17 år. Man skal huske på, at vi skulle tage alle mulige ting, da vi kørte i 1990'erne. Her taler jeg ikke om doping. Det var der selvfølgelig, men jeg taler om alt mulig andet lort, som vi i dag ved er totalt ubrueligt. Det meste af det var totalt spild af tid og penge,« fortæller Bjarne Riis.

Dopingen har haft en stor indvirkning på den tidligere cykelhelts liv. Så meget, at det er noget, han også er blevet nødt til at tale om med sine sønner.

Dem har Riis seks af i alt, herunder Thomas Nybo Riis, som er 27 år gammel og har cyklet selv.

»Mine sønner doper sig ikke. Det garanterer jeg. Vi har haft de snakke. De har set, hvad deres far er gået igennem. 'Vil du virkelig ned ad den vej? Det tror jeg ikke, at du har lyst til'. Jeg er så stolt af dem. Uanset hvor vi bevæger os rundt i verden,« siger han.

Selvom Bjarne Riis sjældent tager ordet i medierne, har han længe været god til at fylde medierne alligevel. På det seneste har der været tiltagende rygter om, at Riis er på vej tilbage i spidsen for et hold på den helt store cykelscene. Valget er angiveligt faldet på Team Dimension Data, som fra 2020 vil hedde Team NTT.

Holdet talte i forvejen stjernen Michael Valgren, men fra årsskiftet tiltræder Lars Michaelsen og hans navnebror Lars Bak som sportsdirektører, mens unge Andreas Stokbro kommer ind som ny rytter på holdet. Du kan læse mere om det her.