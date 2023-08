Det var kaotiske scener, da Vuelta a España lørdag blev indledt i Barcelonas gader.

Silende regn og halvmørke vendte op og ned på resultatlisten, og forholdene med de spejlglatte veje fik flere stjerner til at rase over arrangørerne.

Søndag fortsatte kaosset så, da regnvejret fik arrangørerne til at neutralisere de sidste ni kilometer af 2. etape.

Dén beslutning forstår B.T.s cykelekspert Bjarne Riis slet ikke.

Vueltaens 1. etape var ét stort kaos. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vueltaens 1. etape var ét stort kaos. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg kan ikke forstå det. Det er sgu noget underligt noget,« konstaterer Bjarne Riis.

»Jeg kan ikke forstå, at de ikke bare kører cykelløb. Det kan jeg ikke. Det er hverken første eller sidste gang, det er regnvejr.«

Den tidligere rytter og holdejer mener dog ikke, at holdene kørte under lige forhold på lørdagens kaotiske, mørklagte holdløb.

»Det er en risiko, når de ligger løbet sent på aftenen, og der så er regnvejr. De kunne simpelthen ikke se nok. Hvis ikke det er ens for alle, er det ikke okay. Det er ikke optimalt,« siger han og sender en lille stikpille til Vuelta-arrangørerne.

»De synes jo nok, det er charmerende.«

Bjarne Riis erkender dog, at han har svært ved at vurdere, om det var så glat og farligt, som det lød til.

»Hvis jeg brokker mig som en vild, så kan jeg få på nakken for det. Men det er irriterende, at det skal ske.«

»Jeg tænker bare, hvad gør de så næste gang, det regner?«

»Det er altid et dilemma, hvornår det bliver farligt. Alle situationer er ikke ens.«

Bjarne Riis er B.T.s cykelekspert under hele Vuelta a España, hvor Jonas Vingegaard jagter den vilde Tour-Vuelta-doublesejr.

Du kan følge alt det bedste fra den spanske grandtour helt indtil afslutningen i Madrid 17. september.