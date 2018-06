Storstilet, dansk cykelkoncern har brug for ny indsprøjtning af penge efter milliontab

Virtu Cycling Group, der har Bjarne Riis, Lars Seier Christensen og Brøndby IF-ejer Jan Bech Andersen i frontsædet som ejere, har haft et turbulent 2017, hvor hele virksomhedens egenkapital er tabt.

'Årets resultat før skat udgør -21,6 mio kr., hvilket ledelsen anser som utilfredsstillende,' skriver Virtu Cycling Group i sit seneste regnskab for 2016/2017. Det var koncernens første regnskabsår.

Underskuddet betyder, at Virtu Cycling Groups egenkapital nu ifølge Finans står i minus 13 millioner kroner, og derfor skal ejerkredsen nu skyde nye penge ind i virksomheden. Ejerne har på nuværende tidspunkt allerede skudt omkring 40 millioner kroner ind i foretagendet, skriver Finans.

Allerede i september 2017 fortalte den administrerende direktør i Virtu Cycling Group, Nicolai Jørgensen, at ledelsen i virksomheden forudså et underskud i det første regnskabsår:

»De her år bruges på at investere. Nogle af vores forretningsområder vil være lønsomme, mens andre vil kræve mere tid. Det er en kalkuleret investering fra vores ejere,« sagde han dengang til Finans.

Virtu Cycling Group beskæftiger sig med en række aktiviteter inden for cykelverdenen. Koncernen har blandt andet datterselskabet Nor Pro Cycling ApS, der står bag professionelle cykelhold for herrer og damer. Virtu Cycling Group kom ud af 2017 med et underskud på ti millioner kroner.

Målsætningen for Nor Pro Cycling ApS professionelle herrecykelhold er, at det skal op på allerhøjeste niveaau i 2019.