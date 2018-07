Jakob Fuglsang indledte Tour de France med ambitioner om podieplacering og etapesejre. Men når Tour-feltet i dag triller ind på Champs Elyées til årets sidste etape, befinder den 33-årige dansker sig helt nede på en samlet 12.-plads - og han har i den seneste uge mest af lignet en mand, der glædede sig at komme hjem fra Frankrig.

Fuglsangs præstation har også givet rynker i panden hos den tidligere danske Tour-vinder Bjarne Riis, som peger på Astana-holdet som den primære grund til, at løbet har udviklet sig uheldigt for det danske klassementshåb.

Jakob Fuglsang på 20. etape - enkeltstarten - i årets Tour de France. Foto: SEBASTIEN NOGIER

»Hvis du spørger mig, så mener jeg, at han er meget bedre, end det han har leveret. Men jeg kan bare se, at Jakob mangler noget coaching og noget inspiration fra hans ledelse og hele teamet omkring ham. Og det tror jeg har været med til at nedbryde ham,« siger Bjarne Riis og tilføjer:

»Jeg er skuffet over at se Jakob i denne tilstand, for jeg havde forventet meget mere. Og det tror jeg også, at han selv er. Men der er bare nogle omstændigheder, der arbejder imod ham. Det er jo benhårdt, hvad de Tour-ryttere har gang i, og så skal setuppet altså også bare spille optimalt.«

Bjarne Riis. Foto: Nils Meilvang

Bjarne Riis, der kort inden Tour de France offentliggjorde sine planer om et nyt dansk storhold, understreger, at der i det hele taget er mange hold, hvor forudsætninger for succes er for ringe. Og det skal de danske cykelstjerner være på vagt over for.

»Skal rytterne have det optimale ud af deres talent, så handler det om, at de havner de rigtige steder. Det er megavigtigt, at de vælger det rigtige hold. De skal bruge et hold, hvor de har nogle, der kan coache dem rigtigt, træne dem rigtigt og give dem det rigtige setup og de rigtige forudsætninger.«

»Og jeg må indrømme, at jeg ser alt for mange hold, hvor setuppet bare ikke er på det niveau, som det bør være på. Organisatorisk og ledelsesmæssigt,« lyder det fra Bjarne Riis.

B.T: jagter en kommentar fra Astana.