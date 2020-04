Det bliver hektisk, men det er muligt at afvikle årets tre grand tours i efteråret 2020, mener Bjarne Riis.

Tour de France, Vuelta a Espana og Giro d'Italia står til at blive afviklet med kort mellemrum fra slutningen af august og de følgende måneder.

Og det kan godt lade sig gøre, mener Bjarne Riis, der har set cykelkalenderen blive smadret i foråret på grund af coronapandemien.

Bjarne Riis, der er medejer og sportslig ansvarlig på cykelholdet NTT, deltog torsdag i en virtuel pressekonference.

- Jeg mener, at der er plads i dette års kalender til alle tre grand tours, men det vil blive ret hektisk, siger Bjarne Riis ifølge Reuters.

Touren er rykket til at blive afviklet fra 29. august til 20. september, mens der ikke er sat præcise datoer for de to øvrige grand tours.

- Det er vigtigt for alle, at vi kan cykle igen så hurtigt som muligt, men det er særligt vigtigt, at Tour de France bliver afviklet.

- Det er det største løb og det løb, der giver sporten mest eksponering, siger Bjarne Riis.

Han er stadig sikker på, at cyklingen kan vende tilbage i august med Touren som det store trækplaster.

Men han erkender også, at coronapandemien kan føre til flere udskydelser og aflysninger.

- Jeg er overbevist om, at det kan lade sig gøre at køre Touren, hvis det bliver afviklet under de rigtige omstændigheder.

- Der er meget håb om, at det vil kunne løbe af stablen, men i sidste ende er vi nødt til at stole på beslutningstagerne, siger Riis.

Hvis ikke der kan køres løb i andet halvår af 2020, så står professionel cykling med alvorlige problemer. For nogle hold vil det være en katastrofe.

- Der er meget frygt og usikkerhed for hold, der måske er tvunget til at fusionere eller dreje nøglen om.

- Men vi er nødt til at acceptere, at folk mister deres job i alle grene af samfundet i øjeblikket, siger Riis.

NTT er et af 19 cykelhold på World Touren.

/ritzau/