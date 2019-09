Et tv-kamera fra en helikopter fangede et hustag fyldt med planter, som har fået politiet til at rykke ud.

Spansk politi har slået til mod en større produktion af marihuana på et hustag i Catalonien.

Under en transmittering af cykelløbet Vuelta a España viste tv-billeder fra en helikopter pludselig billeder af omkring 40 planter på et tag i den lille by Igualada. DU KAN SE KLIPPET I TWEETET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Det skete lørdag i forbindelse med 8. etape af det spanske cykelløb.

Onsdag oplyser politiet, at man har indledt en efterforskning på baggrund af tv-billederne.

Politiet har været forbi huset og fjernet planterne, der var tiltænkt produktion af marihuana, hvilket er ulovligt i Spanien.

Ejerne af huset og planterne var dog pist væk. Der er heller ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Rytterne er godt halvvejs gennem dette års Vuelta a España. Onsdag blev 11. etape kørt, og det endte med en sejr til Mikel Iturria (Euskadi-Murias).

Slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma) topper klassementet.