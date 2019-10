Cykelryttere presser deres krop ud i ekstremer for at opnå den bedst mulige form og resultater.

Noget som cykelrytteren Janez Brajkovic også viser i et opslag på sin Instagram-profil. (SE BILLEDET I BUNDEN AF ARTIKLEN)

Hvis du synes navnet virker bekendt, så er det højst sandsynligt fordi, at den 35-årige rytter tidligere kørte for Discovery, og var hjælperytter for Lance Armstrong.

Han var spået en stor fremtid, men de store resultater kom aldrig rigtig i hus, og hans sejr i Critérium du Dauphiné i 2010 foran Alberto Contador må betegnes som hans største sejr i karrieren.

Janez Brajkovic vandt Dauphine i 2010 foran Alberto Contador og Tejay Van Garderen. Foto: ROBERT PRATTA Vis mere Janez Brajkovic vandt Dauphine i 2010 foran Alberto Contador og Tejay Van Garderen. Foto: ROBERT PRATTA

Den slovenske cykelrytter kørte i starten af oktober Kroatien Rundt efter sin dopingkarantæne i 2018 på ti måneder.

Han kørte ind på en hæderlig plads som nummer 38 i løbet, men det var ikke det, der vakte mediernes opmærksomhed efter løbet.

Det var derimod billedet han efterfølgende lagde op på sin Instagram af sit venstre ben.

Et ben der ser ud til at være godt og grundigt brugt efter løbet, hvor især hans læg på billedet har vakt stor opmærksomhed.

Vis dette opslag på Instagram It's only about not fucking it up now Et opslag delt af Jani Brajkovic (@janibrajkovic) den 29. Sep, 2019 kl. 5.15 PDT

Janez Brajkovic kører nu for det lille slovenske Adria-mandskab.