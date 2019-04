Vanvittig hændelse i belgisk cykelløb, som ikke var nogen videre succes med danske briller.

Lidt over 100 km af Tværs over Flandern er kørt, da et udbrud på otte mand bliver stoppet. Ingen forstår egentlig, hvad der foregår, men udbruddets forspring til feltet på 2,5 minut når at smelte, for pludselig holder alle ryttere samlet og venter på at passere.

»Jeg sad midt i feltet, og jeg fattede ikke en skid. Vi sad bare og ventede,« forklarer danske rytter Lasse Norman Hansen, der kører for Corendon-Circus.

»Det var virkelig mærkeligt og noget værre roderi. Vi fik at vide over radioen, at vi ville blive stoppet, men ikke hvorfor. Så overhalede vi pludselig kommissærbilerne, der råbte og skreg inde midt i feltet.«

Lasse Normann Hansen. Foto: Henning Bagger Vis mere Lasse Normann Hansen. Foto: Henning Bagger

Den bizarre hændelse skyldtes et styrt i kvindernes løb, der afvikles på noget af den samme rute som mændenes. Vejen var afspærret for at vige pladsen til ambulancer, som skulle frem til nogle af de tilskadekomne kvindelige ryttere.

Da feltet fik besked på at køre videre, befandt udbryderne sig stadig i iblandt dem. Forspringet var væk og løbet neutraliseret. Få minutter senere stoppede kommissærerne derfor løbet igen, så udbruddet fik lov til at genvinde sit forspring.

Den ene udbryder, Bora Hansgrohe-rytteren Lukas Postlberger, måtte dog klamre sig til en tv-motorcykel hele vejen op til sine følgesvende, da han ikke nåede at komme med i første omgang.

Undervejs gav han lige et interview. Fuldstændig surrealistiske billeder.

Foto: YORICK JANSENS Vis mere Foto: YORICK JANSENS

Quick-Step dansker svigtet af cykel

De ni danskere, som deltog i Tværs over Flandern, gjorde ikke det største væsen af sig. Quick-Steps Kasper Asgreen var dog den mest synlige, da han med 60 km til mål placerede et kontrastød og sluttede sig til en gruppe ryttere, der jagtede løbets front. Men danskeren blev relativt hurtigt sat og faldt tilbage i feltet.

»Jeg følte mig rigtig godt kørende, men så fik jeg senere en defekt på cyklen, som gør, at jeg måtte vente på servicebilen, der kom 4-5 minutter efter. Så var mit cykelløb ligesom overstået. Det var pisse ærgerligt,« siger Kasper Asgreen.

Løbet blev vundet af Lasse Normans holdkammerat, Mathieu van der Poel (Corendon-Circus). Den hollandske mester tog dermed sin første sejr på World Tour-niveau, da var hurtigere end franske Anthony Turgis (Direct Energie) i spurten.

Tværs over Flandern er et af de kortere forårsløb i Belgien, men på trods af de ”kun” 182 km, som rytterne skal igennem, byder løbet på hele 11 stigninger og flere af de traditionelle stykker med brosten, der kræver meget af rytternes positioner i feltet. Bedste dansker blev Michael Valgren på 29.-pladsen.