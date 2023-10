Arnaud De Lie lå til at vinde Lotto Famenne Ardenne Classic sikkert, før han klikkede ud pedalen med den ene fod kort før målstregen.

Det så meget spektakulært og bizart ud, da belgieren Arnaud De Lie søndag vandt endagsløbet Lotto Famenne Ardenne Classic i sit hjemland.

Stortalentet fra Lotto-holdet havde kurs mod en sikker sejr i feltets massespurt, før han ufrivilligt havnede i den bizarre situation.

21-årige De Lie formåede ikke at få foden tilbage i pedalen og måtte derfor træde det sidste stykke hjem med kun et enkelt ben, mens det andet flagrede ved siden af. Du kan se den vanvittige afslutning i videoen herunder.

De Lie wins on one leg pic.twitter.com/OmElSGyC2n — the Inner Ring (@inrng) October 1, 2023

Heldigvis for belgieren havde han slået så stort et hul til konkurrenterne, at de ikke kunne nå at hente ham.

Da han ramte målstregen, var han cirka en cykellængde foran australieren Kaden Groves og Florian Senechal, som kører for henholdsvis Alpecin og Quick-Step.

Quick-Step udviste stor angrebslyst i det 188 kilometer lange løb, der startede og sluttede i Marche-en-Famenne.

Danske Kasper Asgreen var blandt initiativtagerne ved at angribe 63 kilometer fra mål, men han fik ikke hul til de øvrige favoritter.

Det gjorde holdkammeraten Yves Lampaert og Christophe Laporte til gengæld kort efter.

Duoen sad ude foran et godt stykke tid, men det lykkedes feltet at hale dem ind. Sådan gik det ellers med kattens leg med musen, hver gang en eller flere ryttere slog et hul.

På opløbsstrækningen tydede meget på, at Kaden Groves skulle ride videre på sin store Vuelta a España-form og banke konkurrenterne.

Men ud af det blå kom Arnaud De Lie farende, og selv med ét ben var han bedre end de andre.