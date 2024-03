Menneskets bedste ven bliver de ofte kaldt.

Men nogen god ven var en aggressiv hund ikke overfor cykelrytteren Frederik Frison, som så sig nødsaget til at trække sig fra forårsklassikernes åbningsweekend inden den belgiske klassiker Omloop Het Nieuwsblad.

Belgieren skulle besøge nogle venner tidligere på ugen, men da han ankom, gik vennernes hund pludselig til angreb på Q36.5 Pro Cycling Team-rytteren.

»Lige så snart jeg trådte ind ad døren, blev jeg pludselig angrebet af familiens hund, en Weimaraner, med pinefulde konsekvenser,« fortæller han til det belgiske medie Nieuwsblad.

Belgieren var hjælpeløs i situationen, og hunden gik uheldigvis for ham efter det måske værst tænkelige sted for en mandlig cykelrytter.

»Den bed mig i mine ædlere dele og uden at gå for meget i detaljer, så er skaden ret omfattende,« fortæller han yderligere.

Det vides ikke, hvor længe skaden kommer til at holde Frison ude. Foto: Foto: David Pintens/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det vides ikke, hvor længe skaden kommer til at holde Frison ude. Foto: Foto: David Pintens/AFP/Ritzau Scanpix

Penis-biddet kaldte efterfølgende på lægehjælp, og belgieren endte da også på hospitalet med sine skrammer.

»Jeg prøvede at forsvare mig selv, så jeg forsøgte at skubbe hunden væk. Så min hånd er blevet syet to steder,« beretter rytteren.

Han fortæller også, at selvom smerten er blevet mildere, så er en af de mest essentielle evner at besidde som cykelrytter stadig en umulighed for ham.

»Siden lørdag er smerten blevet nogenlunde tålelig, men det er stadig smertefuldt at både sidde ned og stå op,« siger han.

Dermed var Frison altså ikke at finde ved startlinjen, da Jan Tratnik fra Jonas Vingegaards hold, Visma-Lease a Bike, sejrede ved Omloop Het Nieuwsblad.

