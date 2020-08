Lombardiet Rundt var præget af masser af uheld og dramatik.

For det var ikke kun det belgiske stortalent Remco Evenepoel, der lørdag kom slemt til skade under det traditionsrige cykelløb. Også tyske Maximilian Schachmann røg af cyklen efter nogle ret så skandaløse scener.

Kort før mål blev Bora–Hansgrohe-rytteren nemlig kørt ned af en kvinde i en privatbil, der af uransagelige årsager var havnet på løbsruten.

Utroligt nok var Maximilian Schachmann hurtig til at sætte sig på cyklen igen, mens bilisten var ude for at undskylde. Se episoden lige her:

"That is inexcusable"@MaxSchachmann is knocked off his bike by a driver but gets right back up...



Eurosport Player: https://t.co/Sn8W3dlGW1 pic.twitter.com/DMSUz1QkBO — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 15, 2020

Rytteren fortsatte herefter mod målstregen, hvor han endte som nummer syv i et løb, der blev vundet af danske Jakob Fuglsang.

Både på den danske og britiske Eurosport, der dækkede løbet, var kommentatorerne forundrede over, at bilen havde fundet vej ind på den italienske landevej.

Også cykeljournalisten Gregor Brown fordømte efterfølgende episoden på Twitter:

'Hvilken katastrofe ved Lombardiet Rundt. Hvordan tillod man den bil at komme ud på ruten? Forfærdeligt. Lad os håbe, at Maximilian Schachmann er okay.'

Bora-Hansgrohe har på Twitter oplyst, at de vil komme med en melding på tyskerens skader, så snart der er nyt.