Pello Bilbao (Astana) vandt sin anden etapesejr i årets Giro d'Italia, efter holdkammerat slog tilskuer.

Pello Bilbao skaffede stor jubel til Astana-holdet og sig selv, da han lørdag vandt 20. etape af Giro d'Italia efter et langt udbrud og dermed tog sin anden etapetriumf i årets udgave af den italienske grand tour.

Det skete på en dag, hvor hans holdkammerat Miguel Ángel López slog en tilskuer efter et styrt, og Movistar i sikker stil forsvarede Richard Carapaz' samlede føring i årets første grand tour i cykling.

Efter de 194 kilometer over fem stigninger fra Feltre til Croce d'Aune-Monte Avena stod det også klart, at Movistars Mikel Landa er på vej på podiet, efter at han skubbede Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ud af top-3.

Årets Giro d'Italia slutter søndag med en tidskørsel over 17 kilometer.

/ritzau/