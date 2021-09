De konkurrerede i ungdomsårene, kørte på samme hold i syv år, boede i den samme italienske by og har altid holdt kontakten ved lige.

Med andre ord var det en meget tæt og elsket ven, som den danske cykelrytter Michael Mørkøv lørdag mistede, da Chris Anker Sørensen døde efter en tragisk ulykke i Belgien.

Et tab, han søndag aften satte ord på i DR-programmet 'Sportsmagasinet'.

»Så tit det har været muligt – når det har passet ind i Chris’ program som cykelkommentator og mit program som cykelrytter – har vi begge nydt at mødes på en cykeltur, hvor vi har kørt ud og fået en kop kaffe og snakket cykling og familie. Så ja … det er en af mine allernærmeste venner, der ikke er her mere,« fortæller en bevæget Michael Mørkøv.

Chris Anker Sørensen sammen med Michael Mørkøv forud for VM i 2011. Foto: Morten Germund

De to kammerater kørte sammen på Bjarne Riis' Team Saxo Bank fra 2009 til 2015, men deres forhold rakte langt ud over cyklingen, fortæller den danske OL-guldvinder.

Gennem flere år boede de begge i italienske Lucca, hvor deres familier også tilbragte tid sammen, inden de nærmest samtidig flyttede tilbage til Danmark.

»Chris har bare altid været en utrolig god kammerat og en meget stor personlighed. Det er også det, vi kan læse om ham alle steder. Som alle siger. Både nationalt, men også internationalt. Chris var en person, der havde utrolig meget at byde på. Både som cykelrytter, som sportsmand, men også som familiefar og som mand til Michelle,« fortæller Mørkøv.

»Men han vil også huskes som en utrolig intellektuel fyr, som aldrig var bleg for at sætte et væddemål op eller starte en lille diskussion. Og det er selvfølgelig nogle af de kvaliteter, der har gjort, at Cris har været en mand, som jeg har nydt at tilbringe rigtig meget tid sammen med.«

Foto: Henning Bagger

Lørdag aften kom det frem, at Chris Anker Sørensen var død efter en ulykke i Belgien, hvor han var rejst ned for at dække VM i landevejscykling som ekspert og kommentator for TV 2.

Her forsøgte danskeren at krydse en vej under en cykeltur, da han blev ramt af en varevogn og senere døde af sine kvæstelser.

Chris Anker Sørensen blev 37 år og efterlader sig sin kone og to børn.