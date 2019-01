»Gert har formået at skrive sig ind i historiebøgerne.«

Sådan lyder det fra den danske cykelrytter Michael Mørkøv om afdøde Gert Frank, der døde i en alder af 62.

For Michael Mørkøv er der ikke tvivl om, at Gert Frank er en af de største baneryttere i dansk cykelsport gennem tiderne,

»Han har jo indtil nu været en levende legende, og derfor bliver man jo altid berørt, når folk dør forholdsvis tidligt, som han jo desværre gjorde,« fortæller Michael Mørkøv til B.T.

Michael Mørkøv ved det 56. københavnske 6-dagesløb i Ballerup Super Arena, 1.-6. februar 2018. Foto: Anne Bæk Vis mere Michael Mørkøv ved det 56. københavnske 6-dagesløb i Ballerup Super Arena, 1.-6. februar 2018. Foto: Anne Bæk

Michael Mørkøv er en af de danske cykelryttere, der er gået i Gert Franks fodspor som en del af 6-dagesløbets ikoniske par nummer 7. I 2018 vandt Michael Mørkøv det københavnske seksdagesløb for syvende gang i karrieren.

»Selvom jeg ikke selv har oplevet ham køre, er jeg ikke i tvivl om, at han er en af de allerstørste baneryttere gennem tiderne, og i særdeleshed som en del af par nummer 7 1980'erne,« fortæller Mørkøv.

Gert Frank nåede at køre som en del af par nummer 7 hele syv gange, og Michael Mørkøv har om nogen formået at løfte det ikoniske nummer som professionel cykelrytter. Fra 31. januar til 5. februar 2019 skal Mørkøv forsøge at genvinde det københavnske seksdagesløb i Ballerup.

Og selvom Mørkøv ikke oplevede Gert Frank som rytter, så er han alligevel én, der har fyldt meget på den danske baneløbsscene.

Gert Frank, den tidligere seksdageskonge, fotograferet på Ballerup Super Arena den 25 januar 2016. Foto: Michael Bothager Vis mere Gert Frank, den tidligere seksdageskonge, fotograferet på Ballerup Super Arena den 25 januar 2016. Foto: Michael Bothager

»Specielt min far snakkede meget om ham, fordi han fulgte meget med i 6-dagesløb særligt i den tid, hvor Gert var en af de store. Selvom jeg ikke selv har oplevet ham køre, er jeg ikke i tvivl om, at han er en af de allerstørste baneryttere gennem tiderne, og i særdeleshed som en del af par nummer 7 i 1980'erne,« lyder det fra Michael Mørkøv.

»Det er jo en mand, der har været i cykelmiljøet i mange år, og jeg kender jo lidt til ham, fordi han har to drenge, der også har kørt. Gert har altid været meget aktiv ved de stævner, vi har kørt. Det er jo en, jeg ofte er stødt på, og han har selvfølgelig også altid været til 6-dagesløbet.«

»Han har jo indtil nu været en levende legende, og derfor bliver man jo altid berørt, når folk dør forholdsvis tidligt, som han jo desværre gjorde.«

»Jeg har ikke oplevet ham som aktiv, men efter jeg kom ind i cykelsporten og interesserede mig for banesport og 6-dagesløb, så stødte man jo tit på folk, der snakkede om Gert Frank. Specielt min far snakkede meget om ham, fordi han fulgte meget med i 6-dagesløb særligt i den tid, hvor Gert var en af de store. Selvom jeg ikke selv har oplevet ham køre er jeg ikke i tvivl om, at han er en af de allerstørste baneryttere gennem tiderne, og i særdeleshed som en del af par nummer 7 1980'erne.«

Michael Mørkøv og Alex Rasmussen vandt seksdagesløbet i Ballerup for fjerde gang i 2015. Foto: Lars Ronbog Vis mere Michael Mørkøv og Alex Rasmussen vandt seksdagesløbet i Ballerup for fjerde gang i 2015. Foto: Lars Ronbog

Når der køres 6-dagesløb i Ballerup om et par uger, er Michael Mørkøv heller ikke i tvivl om, at der vil blive tænkt en ekstra gang på Gert Frank.

»I og med at han er død, så er det klart, at han nok lige får en ekstra tanke med fra alle cykelfans og alle, der er en del af 6-dagesløbet,« fortæller han.

Michael Mørkøv skal køre 6-dagesløbet i Ballerup med den 18-årige Oliver Wulff Frederiksen som par nummer 7.

»Det er for mig en spændende udfordring og en måde, hvor jeg kan være med til at sikre at vi også for fremtiden vil have danske klasseryttere i par nummer 7,« fortalte Mørkøv i den forbindelse i en pressemeddelelse.