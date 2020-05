Tour-vinder Egan Bernal har ingen planer om at ende som hjælper for Froome eller Thomas til Touren.

Et styrt kort inden Tour de France sidste år forhindrede Ineos-stjernen Chris Froome i at jagte sin femte triumf i løbet.

Det betød, at det colombianske stortalent Egan Bernal blev forfremmet til delt kaptajn med Tour-vinderen anno 2018, Geraint Thomas, på det stjernebesatte, britiske mandskab.

Bernal greb chancen og vandt Touren, mens Geraint Thomas måtte nøjes med andenpladsen.

Såfremt Touren gennemføres i år, kan Ineos stille med både Froome, Thomas og Bernal. En uhørt stærk trio, hvor alle har bevist, at de kan vinde løbet.

Det er svært at forestille sig, at Froome ikke bliver kaptajn, Geraint Thomas har også rutinen, mens 23-årige Bernal har fremtiden foran sig. Men den unge colombianer træder ikke frivilligt ind i en hjælperolle.

- Jeg er ung, jeg har allerede vundet Tour de France, og jeg vil ikke spilde chancen for at vinde det igen, det er helt sikkert, siger Bernal i et videointerview med Eurosport España ifølge TV2 Sport.

- At ofre mig selv, hvis jeg er på 100 procent, det tror jeg ikke, kommer til at ske.

Han er dog også indstillet på, at han skal bevise under Touren, at han er manden, der skal satses på.

- Når vi har kørt de første etaper, kan vi hurtigt se, hvilken form Froome, jeg selv og Thomas er i. Derefter vil det blive klarere.

- Selv om jeg er den forsvarende vinder, kan jeg ikke på nuværende tidspunkt sige til mit hold, at jeg er den eneste leder, lyder det fra Bernal.

Ineos, som tidligere hed Sky, har vundet Touren syv ud af de otte seneste år. Fire gange har Froome taget titlen. Foruden Thomas og Bernal kørte holdet i 2012 Bradley Wiggins til sejr.

/ritzau/