Egan Bernal forsikrer, at alt er fryd og gammen.

»Vi er venner, og vi vil alle det samme: Vinde. Og det vigtigste her er, at holdet vinder – vi er Ineos, og det skal være én fra Ineos, der vinder,« siger han.

Den forsvarende Tour de France-vinder fortæller ifølge Cyclingnews.com i El Tiempo om forholdet til holdkammeraterne Geraint Thomas og Chris Froome inden årets største opgave, Tour de France.

For det ser ellers potentielt eksplosivt ud hos cykelholdet.

Geraint Thomas (i gult), Chris Froome (lige bagved Geraint Thomas) og Egan Bernal (lige bagved Chris Froome). Foto: MARCO BERTORELLO

De sidste fem års vindere af Touren samlet på ét og samme hold – så hvem er egentlig kaptajn? Egan Bernal sagde for et par måneder siden, at 'han ikke vil smide muligheden for at vinde endnu en Tour de France væk', og at han 'ikke vil ofre sig for en anden, hvis han følte sig på 100%'.

Men de kommentarer har 'rivalerne' fra Ineos ingen problemer med – forsikrer Egan Bernal selv. Han siger, at han havde talt med både Geraint Thomas og Chris Froome på daværende tidspunkt.

»Chris, Geraint og jeg er meget ærlige over for hinanden. Hvis vi ser, at én af os er bedre, vil vi hjælpe. Man kan ikke sige 'jeg er lederen'. Hvis jeg skal arbejde for Froome, vil jeg gøre det. Hvis han skal give alt for mig, er jeg sikker på, at han vil gøre det. Og det samme vil Geraint,« siger Egan Bernal.

Det er i sidste ende den sportslige ledelse hos Ineos, der bestemmer, hvem der skal være nummer et i Tour de France, som i køres fra 29. augiust til 20. september.

»Holdet vil beslutte sig for én, men det er endnu for tidligt at sige. Vi har ikke engang været i løb endnu, og vi må måske vente indtil første etape af Touren. Og det er stadig et stort spørgsmål, hvordan formen vil være, når vi kommer dertil,« siger Egan Bernal.

Colombianeren vandt Touren sidste år. Geraint Thomas vandt i 2018, og Chris Froome vandt i 2017, 2016, 2015 og 2013.