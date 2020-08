Cykelverdenen holdt vejret, da den belgiske vidunderdreng Remco Evenepoel med høj fart styrtede ud over en bro på en berygtet nedkørsel under Lombardiet Rundt.

Men Quick-Step-rytteren skulle på trods af det noget voldsomme styrt være okay, og han 'slipper' således med et brækket bækken.

Det oplyser det belgiske mandskab lørdag aften på sin hjemmeside.

De skriver videre, at Evenepoel vil forblive på hospitalet natten over under observation, før man søndag flyver til Belgien. Han vil samtidig være ude for den kommende periode, oplyser holdet.

Den blot 20-årige belgier var sammen med Jakob Fuglsang i førergruppen af det traditionsrige cykelløb, da han styrtede på vej ned ad den teknisk vanskelige nedkørsel fra Muro di Sormano.

Her var det i et venstresving, at vejen snævrede ind ved en bro, og Deceuninck-Quick-Step-rytteren kunne ikke nå at rette op. Kort tid efter fløj han ud over siden af broen.

Hurtigt kom meldingen så om, at Evenepoel var ved bevidsthed.

Deceuninck-Quick-Steps sportsdirektør Davide Bramati var blandt de første, der nåede frem til det unge stjerneskud:

»Da vi kom derhen, så jeg en cykel uden en rytter. Det er aldrig et behageligt syn. Jeg gik straks ned, og jeg så hurtigt, at han havde det godt. Han kunne tale, og han sagde, at han havde smerter i højre side af kroppen. Han er på hospitalet nu sammen med sin familie, lægen og Patrick Lefevere (holdchef, red.). Jeg tror, han er okay. Men uheldet må gerne stoppe nu,« siger han til belgiske Sporza.

Remco Evenepoel var på forhånd udråbt som en af løbets helt store favoritter og sad da også med helt fremme, da han med cirka 50 kilometer til mål rundede toppen af på Muro di Sormano.

Kort tid efter indtraf uheldet så på den samme nedkørsel, som Jan Bakelants styrtede på for få år siden, og som næsten kostede rytteren førligheden.

Lombardiet Rundt endte samtidig med at blive en stor dansk triumf, da Jakob Fuglsang som den første dansker nogensinde kunne køre først over stregen i det traditionsrige løb.