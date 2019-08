Den belgiske cykelrytter Bjorg Lambrecht døde som følge af leverskade efter styrt, oplyser Lotto Soudal.

Den belgiske cykelrytter Bjorg Lambrecht mistede livet som følge af en leverskade efter sit styrt i cykelløbet Polen Rundt.

Det meddelte Lambrechts hold Lotto Soudal onsdag på sin hjemmeside.

- Borg døde af en stor flænge i leveren, som forårsagede en massiv indre blødning. Som konsekvens fik Bjorg hjertestop.

- Bjorg styrtede på den mest uheldige måde. Med sådan en indre blødning kræver det et mirakel, og det mirakel skete ikke. Stedet og tidspunktet havde ingen indflydelse på konsekvenserne.

- Selv hvis sådan en kvæstelse var sket på et hospital, ville risikoen for et dårligt udkomme være til stede, udtaler holdlæge Maarten Meirhaeghe til cykelholdets hjemmeside.

22-årige Bjorg Lambrecht fra Belgien døde som følge af et styrt mandag i det polske etapeløb, der blev kørt på glatte veje efter regnvejr. I høj fart mistede det unge cykeltalent kontrollen med cyklen og ramte ind i nogle betonrør i vejkanten.

Han blev transporteret til et hospital i byen Rybnik, hvor lægerne ikke kunne redde hans liv, og han døde på operationsbordet.

Tirsdag blev Bjorg Lambrecht mindet på 4. etape i løbet, og hans tidligere holdkammerater fra Lotto Soudal fik foræret sejren på etapen, hvilket arrangørerne havde besluttet.

Bjorg Lambrecht var i gang med sin anden sæson som professionel, og han var betragtet som et af Belgiens største talenter.

/ritzau/