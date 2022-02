Den belgiske cykelcross-stjerne Toon Aerts hævder sin uskyld, efter at hans hold, Baloise Trek Lions, har bekræftet, at Toon Aerts har leveret en positiv dopingprøve 19. januar.

Prøven blev taget, få uger før den belgiske rytter skulle deltage i verdensmesterskaberne i cykelcross, hvor Toon Aerts endte på en sjetteplads, skriver Cycling News.

Den belgiske stjerne står dog til at blive frataget det resultat. Det samme gælder en sejr i franske Lille 6. februar og en del andre topresultater, hvis hans B-prøve vender tilbage med samme resultat.

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at bevise min uskyld og rense mit navn,« sagde Aerts i et statement ifølge det belgiske medie Sporza.

Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Foto: DAVID STOCKMAN

»I går blev min verden vendt på hovedet. Jeg modtog et brev fra UCI, som ingen atlet ønsker at modtage i sin karriere. Jeg blev informeret om, at der blev fundet noget stof i min urinprøve, som blev taget under en kontrol uden for konkurrence i mit hjem 19. januar,« fortæller Toon Aerts.

Rytteren selv kan ikke forstå, hvordan stoffet 'letrozol metabolite' blev fundet i hans urinprøve. Stoffet letrozol bruges hovedsagelig til at bremse udviklingen af ​​brystkræft, men misbruges også af mennesker, der bruger anabolske steroider og ønsker at øge testosteronproduktionen.

Stoffet er forbudt at indtage, og det er på Det Internationale Antidopingagenturs (WADA) liste over forbudte stoffer.

28-årige Toon Aerts har anmodet om at få undersøgt sin B-prøve, men han har valgt at afslutte sin sæson, indtil man ved mere i sagen.

»Alle, der kender mig bare lidt, ved, at jeg har været imod enhver form for doping hele min karriere og altid har gjort alt, hvad jeg kan for at være et godt eksempel som atlet,« siger Toon Aerts.

»Jeg vil derfor gøre alt, hvad jeg kan for at bevise min uskyld og rense mit navn. Mens jeg afventer analysen af ​​B-prøven, vil jeg ikke kommentere yderligere på det her. Jeg vil dog opfordre alle til at respektere dette og give mig og min familie tid og mulighed for at få noget mere klarhed i denne sag,« slutter den belgiske stjerne.

Baloise Trek Lions har valgt at sætte Toon Aerts på holdets inaktive liste af ryttere, mens de venter på ​​resultatet af B-prøven.