Wout van Aert har for første gang set sit styrt under dettes års Tour de France i juli, der efterlod ham med så omfattende skader, at han ikke har kunnet konkurrere siden.

Nu taler han ud om minutterne, mens han lå på asfalten.

Wout van Aert kører ind på sidste kilometer på enkeltstarten under Tour de France.

Han er en af forhåndsfavoritterne og er ved at leve op til forventningerne ved at sætte den bedste tid.

Wout van Aert vinder 10. etape af Tour de France i 2019. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Wout van Aert vinder 10. etape af Tour de France i 2019. Foto: MARCO BERTORELLO

Men i et højresving satser han for meget og kører for tæt på hegnet i vejsiden og kører ind i det.

Det næste øjeblik ligger han på jorden.

»Det føltes, som om jeg lå der for evigt,« siger van Aert i et interview med Eric Goens til den flamske dokumentarserie 'Het Huis'. Et interview, der blev lavet godt en måned efter styrtet.

Adrenalinen pumper rundt i kroppen, og van Aert mærker i første omgang ikke til det store og dybe sår, han har pådraget sig på hoften, og som også har lavet hul på en muskel.

Da han ligger på jorden, er det noget helt andet, som fylder tankerne hos van Aert:

»Jeg mærkede ikke meget til såret, men jeg lå på rigtig varm asfalt, og det var, som om jeg brændte levende. Jeg kan stadig tydeligt huske den følelse. Det føltes, som om det varede for evigt. Som jeg husker det, tog det lang tid for lægerne at ankomme,« fortæller van Aert.

På live-tv kunne man se folk prøve at hjælpe van Aaert, inden lægerne nåede frem og kunne behandle ham. Skaderne var meget voldsomme, og van Aert selv havde heller aldrig set noget lignende før:

»Der er billeder, der er lavet med et dashcam fra holdbilen. Der kan du se det stykke muskel, der er forsvundet. Du kan også se det tydeligt ud fra mine skader. Hullet i min muskel var virkelig som en kniv, der gik igennem. Det havde jeg aldrig set før.«

Vier weken na zijn zware val in de Tour de France wordt @WoutvanAert voor de eerste keer geconfronteerd met de beelden. #Hethuis, dinsdag om 20u40! pic.twitter.com/EzO4gwqABP — één (@een) December 2, 2019

Til sidst blev det dog muligt at fragte van Aert til hospitalet i Pau, hvor han gennemgik en lang operation for skaderne. Han blev derefter overført til et hospital nær sit hjem i Herentals, hvor han gennemgik endnu en operation og tilbragte den første del af processen med at komme på benene igen.

I sidste uge udtalte Wout van Aert, at han var ved at være klar til at køre sit første løb siden styrtet:

»Hvis opsvinget fortsætter, som det er nu, vil jeg få comeback i Loenhout den 27. december. Min rehabilitering er sket meget hurtigere end forventet den sidste måned, og jeg kan nu træne og øge belastningen,« sagde Van Aert.

Belgieren debuterede på Tour de France i juli som en del af Jumbo-Visma-holdet. Før han måtte udgå på enkeltstarten, havde han vundet holdtidskørslen med Jumbo-Visma og sprintet sig til en sejr på 10. etape.