Tim Merlier spurtede sig til sejren på sidste etape af Danmark Rundt, som samlet blev vundet af Niklas Larsen.

For andet år i træk var det Tim Merlier, der kunne række armene i vejret og juble over sejren på Frederiksberg på 5. og sidste etape af PostNord Danmark Rundt.

Den 26-årige belgier, der kører for Corendon-Circus, vandt etapen foran franske Bryan Coquard og landsmanden Jasper De Buyst i spurten på Frederiksberg Allé.

- Det er meget specielt at vinde her. Det er anden gang i træk, og det gør det ekstra specielt.

- Jeg elsker Danmark. Jeg kommer her meget. Det er et smukt land, og jeg er glad for at vinde her i den gode stemning og med den store opbakning på vejene, siger han.

Sidste år vandt han foruden etapen på Frederiksberg også 3. etape af løbet.

Han er blandt andre holdkammerat med danske Lasse Norman Hansen, der også hentede succes til Corendon-Circus i årets Danmark Rundt. Danskeren vandt fredag kongeetapen fra Holstebro til Vejle.

De to etapesejr har givet stor succes til holdet, siger Tim Merlier.

- Holdet er rigtig glad. Vi har haft en god uge, og vi ligger også rigtig godt i det samlede klassement. Det har været rigtig godt, siger han.

Tim Merlier sluttede som nummer 54 i det samlede klassement, hvor Lasse Norman Hansen blev nummer fire med blot få hundrededele af et sekund op til podiet.

Løbet blev vundet af danske Niklas Larsen foran landsmændene Jonas Vingegaard og Rasmus Quaade.

/ritzau/