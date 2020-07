Der er mere og mere, der tyder på, at Tour de France ikke starter i Danmark i 2021.

Den internationale cykelunion, UCI, har således netop annonceret, at Tour de France-starten næste år bliver rykket en uge frem. Det betyder, at løbet nu starter 26. juni og ikke 2. juli, som det ellers var planlagt.

Det skriver UCI på deres hjemmeside, hvor de har offentliggjort en revideret cykelkalender for næste sæson.

Og det betyder, at Tour de France alligevel ikke vil kollidere med OL i Tokyo, der på grund af coronapandemien er udsat fra sommeren 2020 til sommeren 2021, som det ellers ville have gjort.

B.T. kunne allerede i starten af juli afsløre, at organisationen bag Tour de France, ASO, ønskede at rykke næste års start en uge frem. Den forespørgsel afviste Danmark dog med begrundelsen om, at startdatoerne ville kollidere med EM i fodbold, hvor København er vært ved fire kampe.

'At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa (det europæiske fodboldforbund, red.),' skrev Frank Jensen blandt andet i et svar til arrangørerne, som B.T. havde fået aktindsigt i.

I slutningen af sidste uge bekræftede Frank Jensen så, at man forhandlede med organisationen bag Tour de France, ASO, om at udsætte den danske Tour-start.

»Coronapandemien påvirker alle store sportevents. Det rykkede ved EM i fodbold og OL, og det påvirker så også Tour de France. Og det gør også, at vi er i dialog med Tour de France-arrangørerne om, hvordan vi skal placere Tour de France i Danmark i 2021, eller om det muligvis skal flyttes til 2022,« sagde han til DR.

Han garanterede samtidig, at Touren under alle omstændigheder kommer til Danmark - spørgsmålet er bare hvornår.

Der er endnu intet officielt i forhold til, hvor verdens største cykelløb starter næste år. Til gengæld er det sikkert, at den oprindelige plan med start i København 2. juli 2021 nu er annulleret.

B.T. har været i kontakt med Grand Depart Denmark, der oplyser, at der ikke er noget nyt at sige, siden Frank Jensens udmelding i fredags. De har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Torsdag berettede avisen Le Telegramme, at den franske region Bretagne er bragt i spil som vært for Tour de France-starten i 2021 i stedet for København.

Mediet skrev, at regionen er blevet tilbudt Tour-starten af arrangøren Amaury Sport Organisation (ASO) som en plan B, så man kunne rykke løbet og slippe for at kollidere med OL næste år.