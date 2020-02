Danskerne kørte egentlig ikke så flot, da de slog verdensrekord for anden gang, mener banelandstræner.

Publikum fik noget for pengene onsdag aften i Velodrom i Berlin, hvor VM i banecykling afholdes. Særligt dem med rødbedefarvede pas.

De danske baneryttere leverede den anden verdensrekord inden for få timer i 4000 meter holdforfølgelse med tiden 3 minutter og 46,203 sekunder, da de slog Italien og blev klar til finalen.

Alligevel mener landstræner Casper Jørgensen, at det kunne være gået endnu hurtigere.

- Umiddelbart synes jeg ikke, vi kørte så flot nu. Det er, fordi der var et andet hold på banen, at vi kørte stærkere den her gang. Vi ramte ikke et særligt godt løb. Jeg tror godt, vi kunne have kørt et halvt sekund hurtigere, siger han.

Ifølge Casper Jørgensen gjorde slipstrømmen efter italienerne den tætte duel i første runde endnu hurtigere.

Da danskerne satte den første verdensrekord onsdag eftermiddag i kvalifikationen, var de alene på cykelbanens lynhurtige underlag i kampen mod uret.

- Det gør en kæmpe forskel, at der er et hold på den anden side af banen. Vi træder altid flest watt i kvalifikationen. Fordi man er træt, træder man færre watt i første runde, men man kører altid hurtigere, fordi der er cirkulation. Det gør en kæmpe forskel, siger han.

Italienerne nærmede sig Danmark til sidst og satte næstbedste tid på dagen - og nogensinde.

- Vi havde et stort forspring, så jeg regnede med, at vi holdt hjem. Men det var da spændende, siger landstræneren.

I finalen venter New Zealand, der i sin duel slog Frankrig. I 2019 gik VM-guldet til Australien, så det står klart, at der skal findes en ny verdensmester i torsdagens afgørende heat.

Efter planen begynder de sidste dueller i holdforfølgelsesløb klokken 19.25 torsdag aften.

/ritzau/