Banelandsholdet har gode forudsætninger for at slå den danske rekord i holdforfølgelsesløb, mener landstræner.

Syv tiendedele af et sekund.

Så tæt var de danske baneryttere på at slå den australske verdensrekord i 4000 meter holdforfølgelsesløb ved EM i oktober.

Danskerne imponerede ved at feje alle europæiske cykelrivaler af banen, smadre den danske rekord og snuppe suverænt EM-guld. Men når de onsdag tager hul på VM i Berlin, kan det gå endnu stærkere, vurderer landstræner for herrerne Casper Jørgensen.

- Jeg tror også, de andre kommer til at køre meget stærkt. Det er svært at vurdere, hvad det rækker til i forhold til de andre lande. Dem har vi ikke kontrol over.

- Men vi ser selv gode ud, og jeg synes, at vi ser stærkere ud, end vi har gjort tidligere. Vi kommer selv til at køre hurtigere, end vi har gjort før, tror jeg, lyder det fra landstræneren.

Danmark deltog ved EM uden Casper Folsach og Niklas Larsen, der ellers begge var en del af det mandskab, der tog VM-bronze i disciplinen i fjor.

Folsach har sat karrieren på pause på grund af en hjertefejl, mens Larsen er på vej tilbage fra skader.

Uden dem leverede et hold bestående af Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Lund Pedersen den danske rekord.

Præstationen blev fulgt op af sejre ved World Cup-stævner i Minsk og Glasgow, og siden er der arbejdet på at vinde sekunder ved at justere små detaljer hist og her.

Allerede onsdag eftermiddag tages der hul på holdforfølgelsesløbet, som starter med en kvalifikation. Her er holdene alene på de skrå brædder i kampen mod uret.

Onsdag aften gælder det så duellerne i første runde, hvor semifinalerne blandt andet køres, mens guld- og bronzeløbene køres torsdag aften.

Danskerne sigter efter mere metal, men sommerens OL i Tokyo er det helt store mål.

- Fra sidste OL til det kommende OL er alt et led i forberedelsen til OL. Vi vil helt klart helst gøre det godt til OL i år, men omvendt er det også VM. Det er også stort, siger Casper Jørgensen.

Hvis det danske banelandshold skal slå den nationale rekord i holdforfølgelsesløb, skal rytterne køre i mål på under 3 minutter og 48,762 sekunder, som rekorden lød på ved EM.

Australiens verdensrekord er 3 minutter og 48,012 sekunder.

VM køres fra onsdag til søndag i Velodrom i Berlin.

/ritzau/