»Jeg tror sgu, han gemmer på … Nu siger jeg ikke et dumt svin, men …«

Lars Bak gør alt, hvad han kan for ikke at tale over sig, da snakken kommer til Jonas Vingegaard og danskerens mentale styrke.

Men selvom TV 2-ekspertens ord kan forekomme hårde, så bruges de faktisk til at uddele store roser til den danske cykelstjerne.

»Nu siger jeg ikke et dumt svin, men han må have et eller andet kynisk indeni sig. Prøv at tænk så stort et pres, det er, at køre rundt i en gul førertrøje, og hvor upåvirket, han så virker til at være af det,« lyder det fra den forundrede cykelekspert, som fortsætter:

»Det er altså imponerende, at han er så iskold. Han må gemme på en eller anden sindssyg psyke, som vi andre ikke lige regner med, han har.«

B.T.s snak med Bak er foregået, inden Jonas Vingegaard denne weekend for andet år i streg smadrede det spanske etapeløb O Gran Camiño.

Men i virkeligheden står den tidligere cykelrytters pointer kun endnu stærkere efter sidste uges vanvidspræstation, hvor danskeren igen virkede uovervindelig, men samtidig på ingen måde ville blæse løbssejren op til mere, end det er.

»Han er ikke den, der blamerer sig. Han er skide ligeglad med sociale medier og skide ligeglad med at lave millioner på siden ved at stille op i alt muligt,« siger Bak og tilføjer:

»Han vil sgu hellere sidde oppe i Thy og hygge sig med familien, ik'?«

Selvom Vingegaard måske hellere så, at han kunne få lov at bruge sommeren med konen Trine og datteren Frida, så bliver der i hvert fald ikke tid til det i juli.

Her skal familiefaderen forsvarer sin overbevisende Tour de France-sejr fra sidste sommer, og spørger man Bak, så er det en mission, der, hvis alt går efter planen, kommer til at lykkes.

»Han er kæmpefavorit til at lave en copy-paste af de resultater, han lavede sidste år. Og når man kommer ind til Touren som sidste års vinder, så er man uundgåeligt den største favorit, det må vi bare sige,« forklarer han.

Efter succesen i Spanien i sidste uge venter næste opgave for Vingegaard den 3. marts hvor etapeløbet Tirreno-Adriatico i Italien skydes i gang.