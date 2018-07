Tour de France er mere end bare 176 ryttere, der kører 21 etaper og til sidst lander på Champs Elysees i hjertet af Paris efter 3.351 km på cykel.

Det er et cirkus uden lige, der følger feltet rundt med karavaner, som kaster tonsvis af merchandise ud til tilskuerne på de lange etaper. Og sjældent får du lov at komme med helt ind i hjertet af Touren. Der, hvor rigmændene sipper lunken rødvin i varmen, og hvor koryfæer som Richard Virenque trisser rundt og taler i teltet for den prikkede bjergtrøje.

Men det gør du her. Så tænd videoen foroven, tag en tur med til Annecy og se det sted, som du normalt aldrig ser. Det er slet ikke dårligt!