Nyheden om, at Tour de France begynder i Danmark, vinder ikke just prisen for den smukkeste lancering. Ret komisk fik finansminister Kristian Jensen (V) tweetet, at han glædede sig helt vildt, til touren kommer til landet, inden han måtte trække i land, fordi hemmeligheden ikke måtte komme ud endnu.

Nu kan den dog ikke gemmes væk længere, og den kiksede kommunikation ændrer ikke ved, at det er en enorm begivenhed, der i sommeren 2021 rammer de danske landeveje. Det er absolut en af verdens største sportsevents, og hvis man aldrig har overværet Tour de France live, bør man unde sig selv den fornøjelse at overvære cykelløbet. Det er spektakulært.

I det danske cykelmiljø har alle længe vidst, Tour de France kom til Danmark, og at der blot manglende den sidste underskrift på aftalen. Derfor har flere danske cykelhold kigget på muligheden for at få sat et troværdigt team sammen i forsøget på at hive et af de fire wildcard hjem, der hvert år er på spil til hold uden for World Touren. Det gælder også Bjarne Riis.

Men selvom Riis uden tvivl brænder for at få et hold med i Tour de France på dansk grund, er han i øjeblikket langt fra at få den drøm opfyldt. For hvis man realistisk skal gøre sig forhåbninger om at lande et af de eftertragtede wildcard, skal man allerede nu have gang i et solidt setup. Det har Riis’ mandskab Team Waoo ikke, og i denne sæson må holdet nøjes med at køre rundt som kontinentalhold, det tredjehøjeste niveau i verden.

Tour de France-arrangørerne har kun mulighed for selv at vælge to hold, de vil give et wildcard, de resterende tildeles automatisk de to bedste hold fra niveauet lige under World Touren, det såkaldte Prokontinental-niveau. Og ejeren af Touren, ASO, har desuden i lang tid haft Riis i bad standing på grund af hans doping-fortid. Det kan man vælge at kalde hyklerisk med tanke på alle andre personligheder med samme historik, der uden problemer får lov til at være en del af Tour de France, men det er en realitet. Derfor har Riis lang vej til deltagelse i en dansk Tour-start.

Muligheden for flere danske triumfer i Tour de France burde være større, når løbet kommer til Danmark i 2021. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Muligheden for flere danske triumfer i Tour de France burde være større, når løbet kommer til Danmark i 2021. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Eneste mulighed for Riis er nok at købe sig ind på World Touren. Det kræver, han får fingrene i en licens fra et allerede eksisterende hold, og den slags kan være vanskelig at skaffe økonomi til. Men mon ikke Riis vil arbejde aktivt for at finde en vej ind i det gode selskab. Hvis det skal være, er det i hvert fald nu eller aldrig.

Markant bedre og lettere ser det ud for det danske hold Riwal Readynez Cycling Team. I denne sæson er det rykket op på næstbedste niveau, og der er fart på udviklingen. Holdet er velfungerende og velkørende.

Med to sæsoner til at rykke yderligere er det ikke usandsynligt, at holdet får held med at snuppe et af de eftertragtede wildcard, for selvfølgelig vil Tour de France-arrangørerne gerne hjælpen hypen på vej ved at have et dansk hold med, når løbet i 2021 ruller fra København over Fyn og til Sønderjylland.