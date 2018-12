International cykelsport kan meget vel stå overfor en drastisk forandring de kommende sæsoner, efter Sky har meddelt, at koncernen trækker sig som sponsor for cykelholdet Team Sky. I 2019-sæsonen fortsætter Chris Froome, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski og alle de andre verdensstjerner på holdet, men fra 2020-sæsonen ved ingen endnu, hvad der skal ske.

Nyheden er stadig helt frisk, og Team Sky-ledelsen med Dave Brailsford i spidsen sunder sig sikkert endnu, men ellers skal Team Sky på intens jagt efter nye store sponsorer, hvis holdet skal leve videre. Kommer ledelsen ikke i mål med det projekt, rammer en flodbølge cykelsporten. Mere om det senere.

Først er det selvfølgelig nærliggende at undre sig over, hvorfor Sky-koncernen trækker sig ud nu. Mange vil pege på Chris Froomes salbutamol-sag, der længe trak ud og udviklede sig på en måde, der kastede mørke skygger over Team Sky, som årsagen bag. Og man kunne passende smide holdets tidligere Tour-vinder Bradley Wiggins med i den pulje, efter det år tilbage kom frem via Fancy Bears-hackerne, at Wiggins flere gange i Team Sky-karrieren fik injiceret det kraftfulde præparat triamcinolon op til vigtige løb.

Men måske er sandheden mere simpel end det.

I dette efterår sikrede det amerikanske firma Comcast sig aktiemajoriteten i Sky-konceren, storsponsoreren hos Team Sky. Med det opkøb skubbede Comcast også Sky-bossen James Murdoch ud, og Team Sky var hans hjertebarn. Han har i alle årene holdt hånden under Team Sky, selvom det ene dopingspøgelse efter det andet rullede ind over holdet.

Men Comcast har ingen varme følelser for cykling, og at smide næsten 300 millioner kroner om året med et professionelt cykelhold giver ingen mening for dem. Derfor trak amerikanerne sig hurtigt som storsponsor. Det kan få følger i hele cykelsportsmiljøet.

Team Sky har allerede en aftale med Chris Froome til og med 2020, Geraint Thomas til og med 2021, og Egan Bernal til og med 2023, ligesom mange andre profiler har lange kontrakter på holdet, men de aftaler er intet værd, hvis holdet må lukke på grund af sponsoropbakning. Dermed ryger rytterne ud på markedet efter nye kontrakter, og når man smider 31 ryttere ind i den pulje, skaber det kaotiske tilstande. Når Team Sky-ryttere skal ind, må andre ud - også danskere.

Markedet er under pres, og rigtig mange professionelle cykelryttere kæmper for at få en kontrakt med et World Tour-hold i disse sæsoner. Holdene er skåret i størrelse, fordi de ikke længere skal bruge samme antal ryttere til løbene - det blev ændret i 2018-sæsonen.

Man skal være glad, hvis man bare kan få sneget sig med ombord på et større, velfungerende hold. For ryttere nederst i fødekæden bliver muligheden for en World Tour-plads endnu mere vanskelig at hive hjem, hvis Team Sky-ryttere oversvømmer transfermarkedet. Det tryk vil forplante sig længere ned i systemet, når ryttere for World Touren søger andre veje i febrilsk jagt på et levebrød.

Hvis man strækker analysen til det yderste, kan man med en vis rimelighed også påstå, at den endnu hårdere kamp for kontrakterne kan få enkelte ryttere til at gamble med karrieren og dope sig i iveren efter at opnå bedre resultater, hente point hjem og i sidste ende fastholde deres arbejde.

Det er dog slet ikke sikkert, Team Sky lukker og slukker. Ledelsen hos Team Sky vil uden tvivl kæmpe til den bitre ende for at lande en ny stor aftale. Det bliver svært, måske tæt på umuligt. I hvert fald hvis ledelsen vil fastholde det nuværende niveau på holdet. Team Sky har et årligt budget på små 300 millioner kroner, og for et cykelhold er det et absurd stort beløb.

Det er netop denne stærke økonomi, der har været medvirkende til, at Team Sky i næsten et årti har kunnet sætte nye standarder i moderne cykelsport. Holdet har støvsuget markedet for de bedste ryttere og sat et mandskab sammen, ingen kan køre bare lige op med.

Selvom Team Sky ganske enkelt har sat nye standarder for professionalisme i cykelsporten, vil kritikerne også hævde, at det totalt har skævvredet konkurrencesituationen. Og måske vil sporten havde godt af en udligning, og dermed en skærpelse, af netop konkurrencesituationen, hvis der skal spænding tilbage i for eksempel Tour de France.

Team Sky er under tidspres nu. Hvis rytterne ikke skal sive, har de behov at vide, der også er et hold i 2020. Ellers vil de største Team Sky-stjerner allerede i løbet af maj orientere sig mod andre hold. Det er de nødt til.

Cykelsporten går et interessant og potentielt skelsættende forår i møde.