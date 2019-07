Allerede på 1. etape i Bruxelles pegede alt i retning af, at Touren 2019 skulle blive en besværlig omgang for Jakob Fuglsang, da han styrtede og slog sig hårdt

To uger senere er det forbi efter danskerens styrt på 16. etape. En trist afsked med det løb, der ellers skulle have været Astana-kaptajnens helt store triumftog og endegyldig vej ind i den absolutte top blandt verdens bedste Grand Tours-ryttere.

Det ender uforløst. Det ender trist og tarveligt.

Men for at køre sig helt til tops i Touren kræver det, at man konstant er på vagt og holder sig ude af både styrt og strid sidevind, ligesom en kollektiv stærk indsats hører med. Ingen af de tre ting har Jakob Fuglsang eller Astana evnet.

Jeg tror på ingen måde, at styrtet på 16. etape får betydning for en ny aftale - hverken hos Astana eller andre hold. Men det får måske betydning for hans egne tanker om fremtiden Søren Klæstrup

Fuglsang udgår som nummer 9 - 5.27 efter Julian Alaphilippe og med ca. fire minutter op til Geraint Thomas.

Løbet var ikke forbi for den 34-årige dansker. Der var stadig masser af køre for, og drømmen om en top-5 var selvfølgelig utrolig svær, men der er sket større mirakler i Tour-historien, og rytterne går ofte ned i den sidste uge.

Derfor må Jakob Fuglsang det næste år gå rundt med en mærkelig fornemmelse i kroppen.

På den ene side vil han tilbage til Touren og gøre et sidste forsøg på at køre sig på podiet, på den anden side må han også tvivle på sine evner til at sidde med de allerbedste. Han mangler simpelthen et par procenter.

Sæsonen var allerede reddet inden Tour de France. Med sin sejr i Critérium du Dauphiné og Liège-Bastogne-Liège har Fuglsang sat sin suverænt bedste periode sammen nogensinde i karrieren.

Det var også den begyndelse på året, der gjorde, at vi alle tillod os at drømmen sammen med Fuglsang, selvom han desværre tidligere har vist sig at have vanskeligt ved at opfylde alle danske cykelfans’ hedeste ønsker.

Resten af sæsonen vil blive brugt på at komme sig, evaluere og forhandle kontrakt med et nyt hold.

Evaluering vil gå på, om Fuglsang trods alt lagde for voldsomt ud for tidligt på sæsonen. Julian Alaphilippes vilde niveau til Touren vidner dog om, det kan lade sig gøre. Måske bare ikke for Fuglsang.

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Og så er der kontrakten. Den nuværende med Astana udløber ved årsskiftet, og det er vist ingen hemmelighed længere, at Jakob Fuglsang har været på markedet for at afsøge sine muligheder.

Jeg tror på ingen måde, at styrtet på 16. etape får betydning for en ny aftale - hverken hos Astana eller andre hold. Men det får måske betydning for hans egne tanker om fremtiden.

Nu vil han ind på et hold, der giver ham muligheden for et stort Tour-comeback, og det kan meget vel være, at det dermed bliver til en forlængelse med Astana.

Lige nu er det dog mest skuffelse og ærgrelse, der fylder hos Fuglsang, og hvis han føler en forbandelse hvilende over sig, forstår man ham i særdeleshed.