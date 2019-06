Danmarks største cykelstjerne, Jakob Fuglsang, bliver en del af B.T.s massive Tour de France-dækning denne sommer i et nyt banebrydende projekt.

Den nykårede Liège-Bastogne-Liège-vinder har indgået et samarbejde med B.T., der betyder, at de mange danske cykelfans vil få daglige insider-beretninger fra Fuglsang selv.

Fuglsang, Astanas danske Tour-kaptajn, vil efter samtlige etaper skrive højaktuelle klummer, hvor han med egne ord fortæller detaljeret om sine oplevelser backstage kort tid efter, de har fundet sted på vejene i Belgien og Frankrig.

Ambitionen er at tage B.T.s mange brugere med ind bag Touren og give dem et personligt indblik leveret fra de ellers normalt så hellige og lukkede områder.

»Jeg er enormt glad for at blive en del af B.T.s Tour de France-dækning denne sommer, og jeg glæder mig til at tage alle danskerne med bag Touren. Mit mål er at give dem en dybere forståelse for alt det, der foregår, når alle tv-kameraerne slukker, eller man ikke kan høre og se, hvad vi ryttere oplever inde i feltet. Jeg vil gøre mit bedste for at levere en dybere indsigt og forståelse for verdens største cykelløb,« siger Jakob Fuglsang og fortsætter.

»Tour de France i år er ekstra spændende for mig. Min sæson indtil nu har givet mig endnu mere selvtillid og en styrket tro på, at jeg kan opnå mit hidtil største Tour-resultat i karrieren til juli. Og forhåbentligt vil alle B.T.s brugere, og de mange passionerede cykelfans i Danmark, følge med i min jagt på et topresultat, når jeg skriver til dem i mine daglige klummer lige efter etaperne,« siger Fuglsang.

34-årige Jakob Fuglsang har denne sæson opnået en række imponerende resultater. Tidligt vandt han etapeløbet Ruta del Sol i Spanien, en etape i Tirreno Adriatico og den samlede tredjeplads i det italienske løb. Danskeren blev nummer to i nyklassikeren Strade Bianche, inden han i en forrygende forårsslutspurt blev nummer tre i Amstel Gold Race, nummer to i Fleche Wallonne og til sidst vandt monumentet Liège-Bastogne-Liège.

Med de flotte resultater har Jakob Fuglsang understreget, at han er et særdeles troværdigt bud på en podieplads ved sommerens Tour de France. Derfor glæder det også B.T.s sportschef, Søren Klæstrup, at B.T.s mange brugere hver dag kan følge Fuglsang helt tæt og få et ekstraordinært indblik i danskerens kamp for succes på de franske landeveje, når Fuglsangs personlige klummer publiceres på mobilen.

»Jeg tror aldrig, det er set før i Danmark, at man kommer så tæt på en af Tour de France-hovedpersonerne. Vi vil høre, hvordan Jakob angriber, hvorfor han lader holdkammeraterne trække, hvad taktikken bliver i bjergene, hvem han planlægger alliancer med i feltet, og hvor de afgørende forsøg skal sættes ind. Efter hver etape skriver Jakob sine klummer til os, så vi alle kan få et højaktuelt indblik bag hans Tour,« siger Søren Klæstrup.

Der kommer 21 klummer fra Jakob Fuglsang, og i forbindelse med samarbejdet er B.T. også i fuld gang med at producere en seriel webdok med Fuglsang målrettet direkte mod mobilen. Serien er en fortsættelse af B.T. Sports nye video-format B.T. Backstage, og den får premiere i begyndelsen af juli lige op til Tour de France-starten i Bruxelles.

I webdokken følger B.T. Jakob Fuglsangs intense forberedelser frem mod Touren. Vi er med ham i privaten i Monaco, ude på de hårde træningsture i bjergene, når han lader op med hustruen, Loulou Fuglsang, og datteren Jamie Lou, når han planlægger sin taktik på udvalgte Tour-etaper, og han målrettet gør sig helt klar til Tour-succes.

»Vi er meget spændte på projektet, og vi er glade for den tillid, Jakob har vist B.T. ved at tage os med backstage. Vores ambition er at give vores passionerede cykelfans et detaljeret indblik bag Fuglsangs forberedelser, så vi ved, hvor meget det har kostet at blive skarp op til Tour de France i år,« siger Søren Klæstrup.

Jakob Fuglsang vil sammen med Brian Holm indgå i et stærkt B.T.-team, der også tæller en række udsendte reportere på de franske landeveje denne sommer.