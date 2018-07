Et af årets absolutte højdepunkter i sportskalenderen er her. Tour de France er nu rullet i gang, og den næste måneds tid vil løbet for mange af os i Danmark være en daglig motor i vores liv.

Mobilen, fjernsynet eller radioen er konstant i brug og fungerer som baggrundstapet til vores hverdag. Hyggen er total. For Jakob Fuglsang er hyggen aflyst, Touren er alvor. Nu mere end nogensinde før. Version 2018 af løbet kommer til definere den 33-årige rytters liv fremadrettet.

Astanas danske holdkaptajn har selv ønsket at bringe sig i denne situation. Han har presset på for at blive lederen på holdet, og nu har han fået det, som han vil have det. Det forpligter. Holdets chef, Aleksandr Vinokourov, gjorde på et pressemøde forleden intet for at fjerne presset fra Fulgsang brede skuldre. Top-5 er ingenting for ham, podiet er minimumskravet, sagde Astana-bossen uden at fortrække en mine.

Jeg er i tvivl om, om Fulgsang har niveauet i sig, men jeg håber naturligvis, at han præsterer. Både for ham selv og på hele Danmarks vegne. Søren Klæstrup, B.T.s sportschef

Dermed er scenen sat, og Jakob Fulgsang kan ikke længere gemme sig. Undskyldningerne skal pakkes væk, der skal leveres. Dansk cykelsports største stjerne har i mange sæsoner taget tilløb til det øjeblikkelige scenarie med flotte resultater i blandt andet Critérium du Dauphiné og senest med etapesejr og en samlet tredjeplads i Schweiz Rundt.

Det er flot og fint, Tour de France er bare noget helt andet, og Fuglsang skal simpelthen træde sig til et top-resultat, hvis hans troværdighed i forhold til et Tour-klassement skal fastholdes.

Ellers må han sætte sig nye mål i årene, der kommer. Denne sommer bliver den vigtigste i Jakob Fuglsangs karriere.

De senere år har det boblet med optimisme, fordi unge danske ryttere har kørt store sejre hjem. En podieplacering til Jakob Fuglsang vil få det til et eksplodere herhjemme. Og med udsigten til en Tour-start på dansk grund i 2021 ligner det altså, at en ny kommende guldalder for dansk cykelsport venter lige om hjørnet. Den kan begynde denne sommer.