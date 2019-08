Der var stor forvirring hos cykelholdet Riwal Readynez efter søndagens finaleetape af PostNord Danmark Rundt.

Inden etapen lå holdets rytter Rasmus Quaade nummer tre i klassementet med kun fem sekunder ned til nummer fire, Lasse Norman Hansen.

Derfor var holdets fornemste opgave at sikre, at Lasse Norman Hansen ikke hentede sekunder i forhold til Quaade.

Men lige inden mål smutter Lasse Norman Hansen fra Rasmus Quaade og indhenter de fem sekunder.

Michael Blaudzun takker holdet for en hård uge. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Det var lige det, der ikke måtte ske,« siger sportsdirektør Michael Blaudzun efter løbet, da han har dannet sig et overblik over situationen.

Da Rasmus Quaade og Lasse Norman Hansen derfor ender med samme afstand op til vinderen, bliver der kigget på deres tider på enkeltstarten, hvor Quaade placerede sig bedst. Med nogle hundrededele af et sekund fastholder Quaade dermed sin podieplads.

»Det er jo helt sindssygt, at det skal være så tæt på. Det havde sgu ikke været til at bære, hvis han ikke var kommet på podiet,« lyder det fra sportsdirektøren, der alligevel ikke virker helt tilfreds.

Hvorfor er du ikke helt oppe og ringe?

Rytterne såvel som mekanikere, soigneurs og direktøren nød en øl og en burger efter fem dage med hårdt cykelløb. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Hvis han var blevet fire, var det fordi, at tingene ikke var blevet gjort som aftalt. Planen var, at han ikke skulle lade Lasse Norman ud af syne i dag, og det må han så have gjort,« forklarer Blaudzun og tilføjer:

»Jeg ved, at det er hektisk i finaler, men vi skal lige evaluere på, hvad der skete. Jeg tror også, når det hele kommer lidt på afstand, at jeg bliver rigtig glad for podiepladsen.«

